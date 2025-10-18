হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে পুলিশের অভিযানে ১৩ আসামি গ্রেপ্তার

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

গ্রেপ্তার করা আসামিরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাই থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) গভীর রাত থেকে শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা ১১টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া থানার শিদলাই ইউনিয়নের লাডুচো গ্রামের সরফাত আলীর ছেলে আলমগীর হোসেন, খৈয়াছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম খৈয়াছড়া গ্রামের শামসুল আলমের ছেলে একরামুল হক (২৮), মিঠানালা ইউনিয়নের পশ্চিম মলিয়াইশ গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে কামরুল হাসান বাপ্পি (৩৬), একই গ্রামের এনামুল হকের ছেলে নুর উদ্দিন সেলিম (৪০), মধ্যম মিঠানালা গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে মঞ্জুরুল হক রানা (৩৪), মঘাদিয়া ইউনিয়নের তিনঘরিয়া টোলা গ্রামের মনিন্দ্র কুমার দাসের ছেলে স্বপন কুমার দাস (৫০), মিঠানালা ইউনিয়নের মৃত রুহুল আমিনের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৫৮), মিঠানালা ইউনিয়নের পশ্চিম মলিয়াইশ গ্রামের ছৈয়দুল হকের ছেলে শাহাদাত হোসেন মামুন (৪৮), একই গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে নুরুল ইসলাম মনাই (৫৫) ও মৃত অহিদুল রহমানের ছেলে মো. রফিকুল ইসলাম (৫০), মঘাদিয়া ইউনিয়নের শেখটোলা গ্রামের মৃত শেখ আহম্মদের ছেলে আবুল কালাম (৪৮), একই গ্রামের মৃত আবু বক্করের ছেলে আবু তাহের (৬০), একই ইউনিয়নের গজারিয়া গ্রামের মৃত শফিউল্লাহর ছেলে বাচ্চু মিয়া (৫৬)।

গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান তিনি বলেন, ‘উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে হত্যা মামলার আসামি, পেশাদার চোর, মাদক মামলার আসামিসহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মাদক, জুয়া ও চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে মিরসরাই থানার পুলিশ সব সময় তৎপর। সমাজে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সবাইকে সকালে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’

সম্পর্কিত

সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ

চট্টগ্রাম বন্দরে এন্ট্রি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ট্রাক-ট্রেইলার প্রবেশ বন্ধ

নিঝুম দ্বীপ সি-বিচ থেকে বালু উত্তোলন: সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বাড়তি মাশুল: শনিবার থেকে বন্দরে কোনো পরিবহন প্রবেশ না করার ঘোষণা

১৭ ঘণ্টা পর সিইপিজেডের কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

চট্টগ্রামে সাততলার পুরো ভবনটি জ্বলছে, নিয়ন্ত্রণে ২৩ ইউনিট

চট্টগ্রামে কারখানায় ৮ ঘণ্টা ধরে জ্বলছে আগুন, হঠাৎ নামল বৃষ্টি

বিয়েবাড়িতে ডাকাতি: দায়িত্বে অবহেলায় ৩ পুলিশ প্রত্যাহার

চট্টগ্রামে অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল কারখানায় ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২৩ ইউনিট

চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১৪ ইউনিট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা