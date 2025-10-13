হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

পাটকেলঘাটা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটায় ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে পাটকেলঘাটা থানার নগরঘাটা ইউনিয়নের হরিণখোলা গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত নারীর নাম কনিকা মণ্ডল (৩২)। তিনি হরিণখোলা গ্রামের অমলিন্দ মণ্ডলের স্ত্রী।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কনিকা মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর স্বামীর কলহ হয়েছিল।

পাটকেলঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহিনুর রহমান জানান, থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

