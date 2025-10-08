ওমানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, ৮ বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত আট বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সন্দ্বীপ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মংচিংনু মারমা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ইউএনও আজকের পত্রিকাকে জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজনই চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার সারিকাইত ইউনিয়নের বাসিন্দা।
ইউএনও আরও জানান, আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দেশটির দুকুম সিদরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ইউএনও মংচিংনু মারমা বলেন, ‘হতাহত ব্যক্তিরা সবাই সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। যতটুকু জানতে পেরেছি, গাড়িতে ১১ জন ছিলেন। এর মধ্যে ঘটনাস্থলেই ১০ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন সন্দ্বীপের বাসিন্দা।’
নিহত ব্যক্তিরা হলেন আমিন সওদাগর, আরজু, রকি, বাবলু, শাহাবউদ্দিন, জুয়েল, রনি ও রাউজানের আলাউদ্দিন। এর মধ্যে ছয়জনের বাড়ি সন্দ্বীপের সারিকাইত ইউনিয়নে।
ওমানপ্রবাসী সন্দ্বীপেরই আরেক বাসিন্দা সজীব চৌধুরী জানান, প্রতিদিনের মতো তাঁরা সাগর থেকে মাছ ধরে প্রাইভেট কারে বাসায় ফিরছিলেন। বাসা থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাছের গাড়ি ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। অনেকের লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ দুকুম হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।