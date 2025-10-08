চাকসুর শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার, ১২ মাসে ৩৩ দফা প্রতিশ্রুতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোটের ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে। ‘স্বপ্নের ক্যাম্পাস গড়তে আমরা ঐক্যবদ্ধ’ স্লোগানে জোটটি ৯টি ফোকাস পয়েন্ট ও ১২ মাসে ৩৩ দফা সংস্কারের রূপরেখা তুলে ধরেছে।
আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে ইশতেহার পাঠ করেন প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ইব্রাহিম হোসেন রনি।
৩৩ দফা হলো—আবাসনসংকট নিরসন ও উন্নয়ন; শাটলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন; নিরাপদ বাস সার্ভিস; সুলভমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণ; সেশনজট নিরসন করা; কটেজ-মেসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের সুবিধা; নিয়মিত চাকসু নির্বাচন; ফ্যাসিবাদের দোসরমুক্ত ক্যাম্পাস বিনির্মাণ; মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ধারণ; মাতৃত্বকালীন ছুটি ও নারীবান্ধব কমনরুম; যৌন হয়রানি ও সাইবার বুলিং প্রতিরোধ; শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; গবেষণায় উৎসাহ ও বরাদ্দ বৃদ্ধি; শিক্ষার্থীবান্ধব লাইব্রেরি; মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ; সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত চিকিৎসাসেবা; নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিতকরণ; গ্রিন ক্যাম্পাস; নারীবান্ধব ক্যাম্পাস; হল ও ফ্যাকাল্টিভিত্তিক সমস্যা সমাধান; প্রেয়ার রুম উন্নয়ন; সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার বিকাশ ও সব জাতিগোষ্ঠীর অধিকার; অটোমেশন পদ্ধতি চালুকরণ; উচ্চশিক্ষা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধিকার ও শিক্ষাবৃত্তি; টিএসসি ও সেন্ট্রাল অডিটরিয়াম নির্মাণ; শরীরচর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি; লিগ্যাল এইড সেল গঠন; অফিশিয়াল ই-মেইলের সহজলভ্যতা; অ্যালামনাইদের সঙ্গে সমন্বয়; মেন্টাল হেলথ কাউন্সিল এবং অন-ক্যাম্পাস জব চালু করা।
এ ছাড়া ৯টি ফোকাস পয়েন্ট রেখেছে প্যানেলটি। এগুলো হলো—আবাসন; যাতায়াত; স্বাস্থ্যসম্মত খাবার; নিরাপদ ও গ্রিন ক্যাম্পাস; সেশনজট নিরসন; অটোমেশন; শিক্ষা, গবেষণা ও ক্যারিয়ার; নারীবান্ধব ক্যাম্পাস এবং ওয়েলফেয়ার কার্যক্রম।
জানতে চাইলে ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মৌলিক সমস্যা ও প্রত্যাশাগুলো ইশতেহারে তুলে ধরেছি। আমরা ১২ মাসে ৩৩টি দফা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করব। তবে এর মধ্যে ৯টি পয়েন্টকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দেব।
‘আমরা রাজনীতি নয়, নীতি ও ন্যায়ের শিক্ষার্থীবান্ধব ঐক্য গড়ে তুলতে চাই। এই ইশতেহারের প্রতিটি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নির্বাচিত হলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজগুলো করার চেষ্টা করব।’
উল্লেখ্য, ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চাকসু নির্বাচন। এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পাঁচটি ভবনে ১৫টি হলের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাধীন থাকবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।