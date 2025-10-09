হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় যুবক গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি

অটোরিকশাচালক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মো. নাহিদ গাজী (৩৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে রাজধানীর বাড্ডা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টেবার) বিকেলে গ্রেপ্তার আসামিকে চাঁদপুর আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক।

গ্রেপ্তার নাহিদ গাজী জেলার মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের মো. হান্নান গাজীর ছেলে।

হত্যার শিকার অটোরিকশাচালক মিজানুর রহমান মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর ইউনিয়নের পশ্চিম এখলাছপুরের মিজি বাড়ির ফয়েজ উল্ল্যাহর ছেলে।

মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, অটোরিকশাচালক মিজানুর নারায়ণগঞ্জে ভাড়া বাসায় থাকতেন। পৈতৃক ও নানার বাড়ি এখলাছপুর হওয়ায় তিনি মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াতে আসতেন। গত আগস্টে মতলব উত্তর উপজেলার হাশিমপুর গ্রামের মিন্টুর দোকানের সামনে কে বা কারা মিজানুরকে মারধর ও মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। গত ১৩ আগস্ট দিবাগত রাত ১টা থেকে ভোররাত ৫টার মধ্যে যেকোনো সময় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। পরে সকালে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ১৪ আগস্ট মতলব উত্তর থানায় একটি মামলা করেন নিহত ব্যক্তির স্ত্রী শারমিন আক্তার। পরে মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পান মতলব উত্তর থানার এসআই (উপপরিদর্শক) দেলোয়ার হোসেন। গতকাল রাতে এসআই দেলোয়ার হোসেন ঢাকার বাড্ডা থেকে আসামি নাহিদ গাজীকে গ্রেপ্তার করে মতলব উত্তর থানায় নিয়ে আসেন।

উপপরিদর্শক (এসআই) দেলোয়ার হোসেন বলেন, এটি একটি ক্লুলেস হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাণ্ডের পরে গ্রেপ্তার আসামি নাহিদ তাঁর ছোট ভাই নাজমুলের মোবাইল ফোন দিয়ে নূরু খালাসী নামের এক ব্যক্তিকে ফোন দিয়ে বলেন, ‘মিজানকে মেরে ফেলছি, এবার তোর পাল্লা।’ এর সূত্র ধরে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর অবশেষে নাহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক বলেন, নাহিদকে গতকাল ঢাকার বাড্ডা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বিকেলে তাঁকে চাঁদপুর আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সম্পর্কিত

বিএনপি কর্মী হাকিম খুন: তৃণমূল বলছে দলীয় কর্মী, কেন্দ্রের দাবি ‘ভিত্তিহীন’

ওমানে মাইক্রোবাসের সঙ্গে ফিশিং কনটেইনার ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ৮ বাংলাদেশি: দূতাবাস

ওমানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, ৮ বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

পতেঙ্গায় কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণে আগ্রহী ডেনমার্ক

দুর্ঘটনায় হেফাজত নেতা নিহত, চালককে গ্রেপ্তার ও ক্ষতিপূরণ দাবিতে সড়ক অবরোধ

চাকসুর শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার, ১২ মাসে ৩৩ দফা প্রতিশ্রুতি

চট্টগ্রামে বিএনপির কর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আটক ৪

চট্টগ্রামে আ.লীগ নেতা জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার

মহাসড়কের বেহাল দশা দেখতে গিয়ে নিজেই যানজটে আটকা উপদেষ্টা, রওনা দিলেন মোটরসাইকেলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা