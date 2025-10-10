মুক্তিযুদ্ধের সময় কারা লুঙ্গি তুলে চেক করে মানুষ মেরেছে, তা সবার জানা আছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল হক চেয়ারম্যান।
আজ শুক্রবার বোয়ালখালী উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৌর বিএনপির সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ।
জামায়াতের উদ্দেশে আজিজুল হক চেয়ারম্যান বলেন, ‘পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সহচর হিসেবে বেছে বেছে মানুষ হত্যা কারা করেছে। এখনো রইস্যার মায়ের ঘাটের মাটি রক্তে রঞ্জিত।
কালুরঘাট সেতু পার হওয়ার সময় কারা লুঙ্গি তুলে চেক করে মানুষ মেরেছে, তা সবারই জানা আছে। দয়া করে ধর্ম ব্যবসা ছেড়ে দিন। ভোটের জন্য ঈমান-আকিদা বিক্রি করা ঠিক নয়।’
বিএনপি নেতা আবু আকতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সদস্য শওকত আলম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজগর, নগর বিএনপি নেতা সৈয়দ শিহাব উদ্দিন আলম, জাফর আহমদ, উপজেলা বিএনপি নেতা আবুল হাশেম, নুরুল করিম নুরু, সরোয়ার আলমগীর, জয়নাল আবেদীন সিকদার, পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শহিদুল্লাহ চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মহসিন খান তরুণ, মাহামুদুল হক মেম্বার, মজিবুত উল্লাহ মজু, দক্ষিণ জেলা যুবদলের সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম শাহিন, জসিম উদ্দিন মেম্বার, এম এ করিম ও মহিলা নেত্রী শাহেদা আকতার সেফু। সঞ্চালনা করেন বিএনপি নেতা কামাল উদ্দিন, যুবদল নেতা মো. লোকমান ও ছাত্রদল নেতা জিকু।