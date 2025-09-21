চাকসু নির্বাচনে শীর্ষ তিন পদ ছাড়া স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদ ছাড়াই ভয়েস অফ সিইউ নামে স্বতন্ত্র সম্পাদকীয় প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। প্যানেলে শীর্ষ পদগুলো ছাড়া ১০টি পদে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। রোববার বিকেল ৪টার দিকে চাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়।
‘কোয়ানটিটি নয়, কোয়ালিটিতে বিশ্বাসী’ প্রত্যয়ে রাজনৈতিক পরিচয় নেই এমন, সংশ্লিষ্ট পদে দক্ষ এবং সৎ শিক্ষার্থীদের প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্যানেল-সংশ্লিষ্টরা।
প্যানেলে নারীদের মধ্যে থেকে দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন মুসলিমা খানম আঁখি, ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পদে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী সানজিদা আলম, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক পদে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী জসিম উদ্দিন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক পদে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রবিউল হাসান শাফি, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক পদে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী শাহরিয়ান আহমেদ অনিম, সহখেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাদেক, যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান আশিক, সহযোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আবু নাসিম, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়াবিষয়ক সম্পাদক পদে ইসলামিক স্টাডিজ শিক্ষার্থী ইসমাইল হোসেন এবং নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচন করবেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ইফতেখার হোসাইনকে নিয়ে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।
মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক পদের প্রার্থী রবিউল হাসান শাফি বলেন, ‘সারা দেশে বিভিন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমরা দেখেছি, প্রথম তিনজনকে বেশি হাইলাইট করা হয়। অথচ সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংস্পর্শে থেকে কাজ করেন সম্পাদকেরা। তাই আমরা প্রথম তিনটি পদে কোনো প্রার্থী না রেখে সম্পাদকীয় প্যানেল ঘোষণা করেছি।’
উল্লেখ্য, চাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম যাচাই-বাছাই ২১ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ২২ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ২৩ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীদের বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। এ ছাড়া আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে।