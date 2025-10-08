হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

সীতাকুণ্ড থানা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ৩৫ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এখন টিভি চট্টগ্রামের ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ বাদী হয়ে এ মামলা করেন। মামলায় শুক্কুর (৩৮), ইয়াসিন ওরফে জামাই ইয়াসিন (৪২), শাহেদ আলী (৪৫), আহমেদ উল্লাহ বাবুর্চি (৫০), বাবুসহ (৩৮) অজ্ঞাতনামা আরও ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারের জেরে গত শনিবার সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত ও ১৩ জন গুলিবিদ্ধ হন। সংঘর্ষের পরদিন রোববার সকালে এখন টিভি চট্টগ্রামের ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ, ক্যামেরাপারসন পারভেজ রহমানসহ অন্য সহকর্মীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘটনাস্থলে গেলে সন্ত্রাসী শুক্কুর, ইয়াসিন শাহেদ আলী, আহমেদ উল্লাহ বাবুর্চি ও বাবুর নেতৃত্বে অজ্ঞাতনামা ২০-৩০ জন সন্ত্রাসী তাদের ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র ও পাথর দিয়ে সাংবাদিকদের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি আঘাত করে জখম করে। সন্ত্রাসীরা সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভাঙচুর করে। একপর্যায়ে তারা সাংবাদিকদের হাতে থাকা ক্যামেরা, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এতে সাংবাদিকদের প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সংবাদ সংগ্রহ করার সময় দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসীরা

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান মামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সাংবাদিকের করা ওই মামলায় সুনির্দিষ্ট পাঁচ আসামির নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় জড়িত আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

সম্পর্কিত

পতেঙ্গায় কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণে আগ্রহী ডেনমার্ক

দুর্ঘটনায় হেফাজত নেতা নিহত, চালককে গ্রেপ্তার ও ক্ষতিপূরণ দাবিতে সড়ক অবরোধ

চাকসুর শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার, ১২ মাসে ৩৩ দফা প্রতিশ্রুতি

চট্টগ্রামে বিএনপির কর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আটক ৪

চট্টগ্রামে আ.লীগ নেতা জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার

মহাসড়কের বেহাল দশা দেখতে গিয়ে নিজেই যানজটে আটকা উপদেষ্টা, রওনা দিলেন মোটরসাইকেলে

ভুয়া আইডি খুলে পোস্ট, বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ পুলিশের

চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি

চট্টগ্রামে শতবর্ষী বোধিবৃক্ষের চীবরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রামে বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা