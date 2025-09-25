হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণা, কক্সবাজারে ‘মেজর’ আসিফ আটক

কক্সবাজার প্রতিনিধি

আটক আসিফুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার শহরে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ‘মেজর’ পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে আসিফুর রহমান আসিফ নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। গতকাল বুধবার বিকেলে শহরের হোটেল-মোটেল জোনের সাগর নিবাস রিসোর্টের রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দুই পদাতিক ব্রিগেডের ৯ ই বেঙ্গলের একটি টহল দল এই অভিযান পরিচালনা করে। আটক মো. আসিফুর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের পশ্চিম মেড্ডা এলাকার মোখলেসুর রহমানের ছেলে।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, আসিফ দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে আসছিলেন। আটকের সময়ও তিনি সেনা পরিচালিত সাগর নিবাস রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন এবং মেজর পরিচয়ে ২০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দাবি করেন।

সেনা সূত্র আরও জানায়, আসিফ গত এপ্রিল মাসেও মেজর পরিচয়ে এই রিসোর্টে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন এবং একজন এফএস কোর্ট পরিহিত ড্রাইভারকে বডিগার্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

ভুয়া সেনা কর্মকর্তা পরিচয় ব্যবহার করে আসিফ নিজ এলাকা ও বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করেছেন। পূর্ববর্তী ভ্রমণকালেও তিনি সেনা পরিচালিত বে ওয়াচ হোটেলসহ বিভিন্ন স্থানে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসিফ নিজেকে জাতীয় দৈনিক ‘সরেজমিন’ পত্রিকার কো-এডিটর হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি ২০১৪ সালে ময়নামতি রেজিমেন্টে বিএনসিসিতে নিয়োজিত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুটি বিয়ে করেন এবং উভয় স্ত্রীর সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি হয়। তবে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে হুমকি ও মামলার ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক কক্সবাজারে ভ্রমণে নিয়ে আসেন বলেও জানা গেছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ভুয়া মেজর আসিফুর রহমানকে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

