হেফাজতে ইসলাম সবার জন্য পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করছে: এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘হেফাজতে ইসলামের কথা বললে রাজনৈতিক একটা কথা চলে আসে। হেফাজতের পক্ষে অনেকেই আছেন নির্বাচন করতে চান—এই প্রশ্ন উঠেছে। উঠতে পারে, কারণ, হেফাজতে ইসলাম তো কোনো রাজনৈতিক দল নয়। হেফাজতে ইসলামের ভেতরেই অনেকগুলো রাজনৈতিক দল আছে। তাই তাদের পরামর্শ আমরা এই সমাজে গ্রহণ করি। হেফাজতে ইসলাম সবার জন্য একটা পরামর্শক বা পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সেই গাইডলাইনস নিতে তো আমাদের আপনাদের কোনো আপত্তি নাই।’
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর হেফাজতে ইসলামের নতুন কমিটির পরিচিতি সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একটা বক্তব্য শুনেছেন। প্রতিটা কথা মেপে বলেছেন, বিশ্লেষণ দিয়ে তুলে ধরেছেন, ইসলাম সম্পর্কে কী বলতে হবে, দেশ সম্পর্কে কী বলতে হবে, পার্শ্ববর্তী দেশ নিয়ে কী বলতে হবে, সমাজ সম্পর্কে কী বলতে হবে—সবকিছু তিনি তুলে ধরেছেন। সর্বশেষ উনার কথা—সবার আগে বাংলাদেশ। এর মধ্যে নিহিত আছে গণতন্ত্র, সমাজ ও মানবিকতা।’
হেফাজতে ইসলামের জেলা কমিটির উপদেষ্টা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আজিজুল হক ইসলামাবাদী।
বিশেষ অতিথি ছিলেন হেফাজতে ইসলামের জেলা কমিটির সভাপতি মুফতি মুস্তাকুন্নবী কাসেমী, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন কাসেমী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ জহিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপি নেতা ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপী, জেলা জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারি ফারুক হোসেন নুরনবী প্রমুখ।