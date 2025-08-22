হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সনদ জালিয়াতি: ব্যাংকের চাকরি যাওয়া জাহাঙ্গীরের স্কুল সভাপতির পদও গেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

মো. জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় শিক্ষাগত সনদ জালিয়াতির কারণে ব্যাংকের চাকরি খোয়ানো মো. জাহাঙ্গীর আলম এবার বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদও হারিয়েছেন। সনদ জালিয়াতি প্রমাণিত হওয়ায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেয়।

শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. আবুল কাসেম স্বাক্ষরিত অব্যাহতিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, পটিয়া উপজেলার আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীরের শিক্ষাগত যোগ্যতার (উচ্চমাধ্যমিক) সনদ জাল প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। সে জায়গায় জেলা প্রশাসকের পাঠানো মনোনয়ন তালিকার দ্বিতীয় ব্যক্তি মুহাম্মদ জাহিদুল হককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

জাহাঙ্গীরের জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে ১৭ আগস্ট আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, সনদ জাল প্রমাণিত হওয়ায় ২০২৩ সালে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসভিপি) জাহাঙ্গীরকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এর আগে তিনি বিভিন্ন ব্যাংক মিলিয়ে ২০ বছর চাকরি করেন। চলতি বছরের এপ্রিলে তাঁকে বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেয় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হতে হলে কমপক্ষে স্নাতক পাস হতে হবে।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ইলিয়াছ উদ্দিন আহাম্মদ বলেন, ‘সংবাদ প্রকাশের পর আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলমের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করি। এতে তাঁর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সনদ জাল প্রমাণিত হয়। ফলে তাঁকে সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।’

