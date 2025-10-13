চট্টগ্রামে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হাজতির মৃত্যু

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের আবু কালাম (৩৬) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কারাগার থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আবু কালামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায়। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানার বগারবিল শান্তিনগর এলাকায় থাকতেন।
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল হোসেন জানান, বন্দী আবু কালাম সকালে হঠাৎ অসুস্থ অনুভব করে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে প্রথমে তাঁকে কারাগারের হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্বাসকষ্ট ও ব্যথায় আবু কালামের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন।
জানা গেছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর রাতে নগরীর বাকলিয়া থানার শান্তিনগর বগারবিল এলাকায় দই-চিড়া বিক্রেতার সঙ্গে ঝগড়ার একপর্যায়ে মো. সাজন মিয়া (৪৭) নামের এক গ্যারেজমালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটে। ওই দিন রাতেই বাকলিয়া থানা-পুলিশ আবু কালামসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর তাঁদের আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।