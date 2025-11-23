চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে হাটহাজারীতে সড়ক দুর্ঘটনায় চাচা-ভাতিজা নিহত

হাটহাজারীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবিদুল হাসান (৩৫) ও ইফতেখার রাহাত (৩০) নামের দুজন নিহত হয়েছেন। তারা সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে হাটহাজারী-অক্সিজেন মহাসড়কের চিকনদন্ডী ইউনিয়নের লালিয়ারহাট মিস্ত্রিঘাটা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রাহাত হাটহাজারী পৌরসভার আলীপুরের চাঁনগাজী চৌধুরী বাড়ির মো. ইউসুফের ছেলে এবং আবিদুল হাসান ওই বাড়ির মৃত নুর আহমদ চৌধুরীর ছেলে।
নিহত ব্যক্তিদের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে আবিদুল হাসান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাহাত তাঁকে হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। চমেক থেকে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁদের বহনকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই রাহাত এবং চমেকে নেওয়ার পথে আবিদুল হাসানের মৃত্যু হয়। এ সময় তাঁদের সহযাত্রী রাশেদ চৌধুরী নামের আরেকজন গুরুতর আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
রাউজান হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ উল্লাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।