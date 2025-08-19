ছোট সাজ্জাদের স্ত্রী তামান্না এবার জোড়া খুনের মামলায় গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে বাকলিয়ায় প্রাইভেট কারে জোড়া খুনের ঘটনার মামলার কারাবন্দী শীর্ষ সন্ত্রাসী ছোট সাজ্জাদের স্ত্রী শারমিন আক্তার তামান্নাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রামের প্রথম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. আবু বক্কর সিদ্দিক এই আদেশ দেন।
এর আগে থানা-পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে আসামিকে শ্যোন অ্যারেস্ট (গ্রেপ্তার দেখানো) আবেদন করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইখতিয়ার উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, জোড়া খুনের মামলায় আদালত আসামি তামান্নার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। আদালতের আদেশের কপি এখনো হাতে আসেনি। আদেশ পৌঁছালে আসামিকে হেফাজতে নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত ১০ মে বাকলিয়ায় জোড়া খুনের মামলায় শারমিন আক্তার তামান্নাকে নগরীর বহদ্দারহাট বারৈয়পাড়ার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন তাঁর আইনজীবী ওই মামলায় হাইকোর্টের জামিন আদেশের কাগজ উত্থাপন করলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি আটকাদেশে বায়েজিদ থানা-পুলিশ তামান্নাকে হেফাজতে নেয়।
চট্টগ্রাম কারাগারে থাকাবস্থায় ৩১ মে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চান্দগাঁও থানার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনার পাঁচ মামলায় তামান্নাকে সন্দিগ্ধ আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন। সেই থেকে কারাবন্দী তামান্না।
এ ছাড়া গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর চট্টগ্রামে একাধিক হত্যার ঘটনায় আলোচনায় আসেন শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন ওরফে ছোট সাজ্জাদ। ঘটনার পর পলাতক থাকাবস্থায় ১৫ মার্চ রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং মল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
পরদিন তাঁর স্ত্রী তামান্না নিজের ফেসবুক পেজে লাইভে ‘কাঁড়ি কাঁড়ি’ টাকা খরচ করে সাজ্জাদকে জামিনে বের করে আনার কথা বলেন। পাশাপাশি তাঁর বিরোধী পক্ষকে হুমকি দিয়ে বলেছেন ‘এখন তোমাদের পলাতক থাকার পালা।’ মুহূর্তে ওই ভিডিও ভাইরাল হয়।