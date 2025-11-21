সেই মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কৃষিজমিতে পড়া মর্টার শেলটি অবশেষে নিষ্ক্রিয় করেছে সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হন তাঁরা। এই সময় মর্টার শেলটি বিস্ফোরণের শব্দে আশপাশের এলাকা কেঁপে ওঠে।
মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছেন সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ কৃষিজমির পাশে থাকা কাদামাটিতে বিকট শব্দে উড়ে এসে পড়ে মর্টার শেলটি। এটি কাদামাটির অনেক গভীরে ঢুকে যায়। স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উড়ে এসে পড়া বস্তুটি মর্টার শেল বলে নিশ্চিত হন তাঁরা। পরে বিষয়টি সেনাবাহিনীকে জানালে তারা মঙ্গলবার বিকেল থেকে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করতে কাজ শুরু করে। তবে মাটির গভীরে ঢুকে যাওয়ায় এটি উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয় তাদের। টানা তিন দিনের প্রচেষ্টা চালিয়ে গতকাল রাতে মর্টার শেলটি সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়।