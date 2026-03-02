হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

চাঁদপুরে নিখোঁজ শিশুর লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার

চাঁদপুর প্রতিনিধি

নাদিয়া আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার বেরকোটা গ্রামে নিখোঁজের পরের দিন নাদিয়া আক্তার (৬) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার হয়েছে।

আজ সোমবার (২ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে বাড়ির পাশের পুকুর থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করেন স্বজনেরা।

নাদিয়া আক্তার স্থানীয় মুন ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

গতকাল রোববার দুপুরে স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান না পেয়ে কচুয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।

শিশুটির দাদা বাচ্চু মিয়া জানান, দুপুরে বাড়িতে ফেরার পর কিছু সময়ের মধ্যে নাদিয়াকে আর দেখা যায়নি। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করে। খবর পেয়ে সাচার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শাহজাহান মিয়া ঘটনাস্থলে এসে অনুসন্ধান কার্যক্রমে অংশ নেন।

স্থানীয়রা জানান, আজ বেলা ১১টার দিকে বাড়ির পাশের পুকুরে শিশুটির জুতা ভাসতে দেখা যায়। পরে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুর থেকে নাদিয়ার লাশ উদ্ধার করেন তার দাদা বাচ্চু মিয়াসহ স্বজনেরা।

কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বোরহান উদ্দিন বলেন, শিশুর লাশ উদ্ধার হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

কচুয়ায় নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

খাবারে মেয়াদোত্তীর্ণ রং ব্যবহার, ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চাঁদপুরে প্রবাসীর বাড়ি থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার

চাঁদপুরে পার্কিং করা তিন বাসে আগুন

বিয়েবাড়িতে গিয়ে লাখ টাকা চাঁদা দাবি, না পেয়ে মারধর–হামলা

শিক্ষকতার বাইরে অন্য পেশায় যুক্ত হলে অনুমতি বাধ্যতামূলক: শিক্ষামন্ত্রী

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

চাঁদপুরে টেন্ডার নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মারামারি, আহত ৫

চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজে বিস্ফোরণ, একই পরিবারের ৩ জন দগ্ধ

বিএনপিতে চাঁদাবাজদের ঠাঁই হবে না: এমপি জালাল উদ্দিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা