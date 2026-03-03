চাঁদপুরে অবৈধ দুই ইটভাটামালিককে ৭ লাখ টাকা জরিমানা

চাঁদপুরে দুই ইটভাটামালিককে ৭ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুদ রানা এই জরিমানা করেন।
জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মতলব উত্তর উপজেলায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এই অভিযান চালানো হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত থেকে জানানো হয়, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘন করে অনুমোদনবিহীনভাবে ইটভাটা পরিচালনার দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়।
এর মধ্যে মেসার্স মতিন মনোয়ার ব্রিকস মালিককে ৫ লাখ ও মেসার্স টরকি ব্রিকস মালিককে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা করা অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে।
অভিযান চলাকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মতলব উত্তর থানা-পুলিশের একটি দল দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়া সম্ভাব্য অগ্নিদুর্ঘটনা মোকাবিলায় মতলব উত্তর উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা প্রস্তুত ছিলেন।
পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মিজানুর রহমান বলেন, পরিবেশ সুরক্ষা ও আইন বাস্তবায়নের স্বার্থে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।