বগুড়ায় স্বামী-স্ত্রীকে মারধর করে টাকা-গয়না লুট, পরে ককটেল ফাটিয়ে পালাল ডাকাত

বগুড়া প্রতিনিধি

ভাঙা সিন্দুক ।ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় এক দই ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতেরা স্বামী ও স্ত্রীকে মারধর করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে গেছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার নেপালতলী ইউনিয়নের আকন্দপাড়া গ্রামে দই ব্যবসায়ী ভক্তরাম বিশ্বাসের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ভক্তরাম বিশ্বাসের ছেলে পঙ্কজ বিশ্বাস জানান, রাত ২টার পর বাড়ির গোয়ালঘর থেকে গরুর ডাক শুনে তিনি ঘরের দরজা খুলে বাইরে বের হন। এ সময় মুখোশ পরা ১৫-১৬ জনের একটি ডাকাত দল ঘরে ঢুকে পড়ে। ডাকাতেরা তাঁর বাবা ভক্তরাম বিশ্বাস ও মা সবিতা রানী দাসকে মারধর করে ঘরে রাখা সিন্দুক ভেঙে নগদ ২ লাখ টাকা এবং প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণের গয়না লুট করে নেয়।

পঙ্কজ বিশ্বাস আরও জানান, ডাকাতেরা তাঁদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকে দেয়। পাশাপাশি আশপাশের আরও কয়েকটি বাড়ির দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়। তাঁদের চিৎকারে গ্রামের লোকজন এগিয়ে এলে ডাকাত দলের সদস্যরা পরপর দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। ডাকাতি করার আগে তারা গ্রামের একটি ফাঁকা মাঠে বসে ককটেল তৈরি করেছিল বলে জানান তিনি। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ওই ফাঁকা মাঠ থেকে ককটেল তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে।

গাবতলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান বলেন, ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের একাধিক দল কাজ শুরু করেছে। ঘটনায় ব্যবহৃত ককটেল ও অন্যান্য আলামত খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

