হোম > সারা দেশ > বরিশাল

এইচএসসি: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬২.৫৭%, জিপিএ-৫ ও পাসের হার কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

আজ সকালে ফলাফল ঘোষণা করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৬২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। যদিও সারা দেশের মধ্যে পাসের হারে বোর্ডটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে; তবে গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে ফলাফল ঘোষণা করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী।

অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী আজ‌কের প‌ত্রিকা‌কে ব‌লেন, সারা‌ দে‌শের ম‌ধ্যে পা‌সের হা‌রে প্রথম ঢাকা শিক্ষা ‌বোর্ড। ঢাকা বো‌র্ডে পাসের হার ৬৪ দশমিক ৬২ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থা‌নে রয়েছে ব‌রিশাল শিক্ষা‌ বো‌র্ড। এখানে পা‌সের হার ৬২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। তি‌নি ব‌লেন, এবার যে ফলাফল হ‌য়ে‌ছে, তা স‌ঠিকভা‌বে পর্যালোচনায় তু‌লে ধরা হ‌য়ে‌ছে। ফলাফ‌লে এবার মেধার মূল‌্যায়ন করা হ‌য়ে‌ছে।

শিক্ষা বো‌র্ডের তথ‌্যম‌তে, এ বছর পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বিভাগের ছয় জেলার ৩৪৯টি কলেজ থেকে ৬১ হাজার ৪৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ ক‌রেন। এর মধ্যে ছাত্র ২৯ হাজার ৯১ এবং ছাত্রী ৩২ হাজার ৩৯০ জন। পাস করেছেন ৩৭ হাজার ৬৬ জন।

বরিশাল বোর্ডে এবার পাসের হার ৬২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গত বছর বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৬৭৪ জন পরীক্ষার্থী। ২০২৪ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ৪ হাজার ১৬৭ জন। বরিশাল বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ২ হাজার ৪৯৩ জন।

ফলাফলে দেখা গেছে, এ বছর বরিশালে ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থী ফেল করেছে।

সম্পর্কিত

কৌশলে জমি লিখে নিয়ে মা-বাবাকে বাড়িছাড়া করার অভিযোগ

নদীতে ইলিশ ধরায় ৯ জেলের কারাদণ্ড

বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি দিল কেন্দ্র, সবাই সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বাবুগঞ্জে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সুগন্ধার ইলিশ ধরা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৪

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

গভীর মেঘনায় জেলেদের হামলা, মৎস্য কর্মকর্তাসহ আহত ১০

‘ছোট ছোট চান্দাবাজি আমি হইতে দিছি’—বিএনপি নেতা সান্টুর বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল

রোগ নির্ণয়ে ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের উদ্বোধন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা