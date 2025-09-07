টিকটক শুধু ভিডিও তৈরির জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। যদি আপনি কিছু ছবি ফলোয়ারদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান তাহলে তা টিকটকে একটি স্লাইডযোগ্য স্লাইডশো তৈরি করতে পারেন।
এতে স্থিরচিত্র, মিউজিক এবং অ্যাপটির বিভিন্ন ইফেক্ট ব্যবহার করে দারুণ একটি কনটেন্ট তৈরি করতে পারবেন। এই প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ ও দ্রুত সম্পন্ন করা যায়।
স্লাইডশো কেন বানাবেন
টিকটক মূলত ভিডিও কনটেন্টের জন্য তৈরি হলেও স্লাইডশো তৈরি করারও একটি আলাদা উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব রয়েছে। ধরুন, আপনি একটি গল্প বলতে চান—তবে ভিডিওতে নয়, বরং একাধিক ছবি ব্যবহার করে। স্লাইডশোতে প্রতিটি ছবি একটি গল্পের অংশ হতে পারে, যেখানে আপনি চাইলে ছবির নিচে ক্যাপশন দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাখ্যা দিতে পারো। এটা এক ধরনের ক্রিয়েটিভ ও ভিজ্যুয়াল গল্প বলার দারুণ মাধ্যম।
আবার ধরুন আপনি টিকটকের মাধ্যমে পণ্যের প্রচারণা করেন। তাহলে প্রতিটি পণ্যকে আলাদা স্লাইডে দেখিয়ে তার বিবরণ, দাম বা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারো। এতে দর্শক চাইলে প্রতিটি পণ্য আলাদাভাবে দেখতে পারবে এবং সোয়াইপ করে আরও পণ্য ঘুরে দেখতে পারবে।
টিকটকে স্লাইডশো তৈরি করবেন যেভাবে
টিকটকে একটি ফটো স্লাইডশো তৈরি করা খুবই সহজ এবং প্রায় সাধারণ ভিডিও তৈরি করার মতোই।
আপনি যেসব ছবি দিয়ে স্লাইডশো বানাতে চান, সেগুলো নির্বাচন করে আপনার পছন্দমতো মিউজিক, স্টিকার এবং বিভিন্ন ইফেক্ট যোগ করতে পারেন। এরপর সহজেই স্লাইডশোটি পোস্ট করতে পারেন।
১. প্রথমেই আপনার আইফোন বা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে টিকটক অ্যাপটি চালু করুন।
২. নিচের দিকে থাকা ‘+’ (প্লাস) আইকনে ট্যাপ করুন।
৩. নতুন যে পেজটি খুলবে, সেখানে ডান পাশে থাকা গ্যালারির মতো আইকোনে ট্যাপ করুন। (যেখানে আপনার ফোনের গ্যালারির শেষ ছবি বা ভিডিও দেখা যাবে।)
৪. এবার পরবর্তী স্ক্রিনে ফোনে গ্যালারি থেকে গেলে, ওপরের দিকে ‘ফটোস’ অপশনটি নির্বাচন করুন, যাতে শুধু ছবি দেখানো হয় এবং অন্য কনটেন্ট না আসে।
৫. এরপর আপনার ফোন থেকে যেসব ছবি আপনি স্লাইডশোতে যুক্ত করতে চান, সেগুলো খুঁজে বের করুন।
৬. প্রতিটি ছবির ওপরের ডান কোণে একটি বৃত্ত আইকন থাকবে। সেটিতে ট্যাপ করে ছবিটি নির্বাচন করুন। এভাবে আপনি যতগুলো ছবি যোগ করতে চান, একে একে সবগুলোর ওপর ট্যাপ করুন।
খেয়াল রাখবেন: আপনি যেই ক্রমে ছবি বেছে নেবেন, টিকটক সেই ক্রম অনুসারে ছবিগুলো স্লাইডশোতে যুক্ত করবে।
৭. ছবি বাছাই সম্পন্ন হলে, তখন নিচের বারে থাকা ‘Next’ বাটনে ট্যাপ করুন।
৮. এখন টিকটক আপনার বাছাইকৃত ছবিগুলোকে একটি স্লাইডশোতে রূপান্তর করবে। মিউজিক পরিবর্তন করতে চাইলে, ওপরের দিকে থাকা সংগীত বা মিউজিক নোট আইকনে ট্যাপ করুন এবং আপনার পছন্দের গানটি নির্বাচন করুন। একইভাবে, স্টিকার, ফিল্টার বা টেক্সট যোগ করতে চাইলে, ডান পাশে থাকা বিভিন্ন এডিটিং অপশন ব্যবহার করুন।
৯. সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয়ে গেলে, নিচের ডান দিকে থাকা ‘নেক্সট’ বাটনে ট্যাপ করুন।
১০. স্লাইডশো পোস্টের পেজে চলে গেলে—
১১. এবার নিচের বারে থাকা ‘পোস্ট’ বাটনে ট্যাপ করে স্লাইডশোটি প্রকাশ করুন।
টিকটকে স্লাইডশো আরও আকর্ষণীয় করার উপায়
স্লাইডশো তৈরি করা সহজ, তবে কিছু বিষয় মাথায় রাখলে আপনার কনটেন্ট আরও বেশি আকর্ষণীয় ও কার্যকর হতে পারে। নিচে কিছু কার্যকর টিপস দেওয়া হলো—
উচ্চমানের ছবি ব্যবহার করুন: ঝাপসা বা অস্পষ্ট ছবি দর্শকদের ভালো লাগে না। তাই ভালো মানের ছবি ব্যবহার করুন যেন স্লাইডশোটি আরও সুন্দর দেখায়।
ছবিতে টেক্সট যোগ করুন: প্রতিটি ছবি এক একটি গল্প বলে। তাই ছবির ওপর লেখা দিয়ে বোঝান, কোন ছবিতে কী ঘটছে।
ফিল্টার ব্যবহার করুন: ফিল্টার ব্যবহার করে স্লাইডশোতে একটি নির্দিষ্ট থিম বা আবহ যোগ করুন। যেমন—প্রকৃতির ছবি হলে ন্যাচারাল বা গ্রিন ফিল্টার।
প্রাসঙ্গিক মিউজিক যুক্ত করুন: সঠিক মিউজিক দর্শকদের শুধু দেখার নয়, অনুভব করার সুযোগ করে দেয়।
স্টিকার ব্যবহার করুন: স্টিকার ও ইমোজি স্লাইডশোকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে এবং কিছু বিষয় হাইলাইট করতেও সহায়ক।