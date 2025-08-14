ইউটিউব কোলাবোরেশন কী, কোলাব কেন করবেন

বর্তমান ডিজিটাল যুগে কনটেন্ট নির্মাণ আর শুধু একক প্রচেষ্টা নয়। একাধিক ক্রিয়েটরের সহযোগিতায় সৃজনশীলতা আরও সমৃদ্ধ হয়। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও কাজের সুবিধার্থে ইউটিউব চালু করেছে ‘কোলাবোরেশন ফিচার’। এটি একটি নতুন সুবিধা, যা ক্রিয়েটরদের একই ভিডিওতে একসঙ্গে কাজ করার ও তা নিজ নিজ চ্যানেলে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। ফলে একই ভিডিও দুই বা তার অধিক চ্যানেল থেকে প্রচার হতে পারে, দর্শকসংখ্যা বাড়ে এবং কনটেন্ট রিচ আরও বেশি হয়।
ইউটিউবের আগেও টিকটক ও ইনস্টাগ্রামে এই ফিচার চালু হয়েছে। তবে কোলাব বা কোলাবোরেশন হলো ইউটিউবের নতুন টুল, যার মাধ্যমে একজন ইউটিউবার অন্য একজন ইউটিউবারকে একটি ভিডিওতে কোলাবোরেটর (সহযোগী) হিসেবে যুক্ত করতে পারেন। এই ফিচার ব্যবহার করে একটি ভিডিও দুজন (বা বেশি) ক্রিয়েটরের চ্যানেলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, যদিও মূল ভিডিও একটিই।
তবে একজন নির্মাতা চাইলেই যেকোনো নির্মাতাকে কোলাবোরেটর হিসেবে ট্যাগ করতে পারবেন না। নির্দিষ্ট কোলাবোরেটর যদি কোলাবোরেশনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবেই কেবল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সহনির্মাতা হিসেবে ট্যাগ করা যাবে।
মূল নির্মাতার নামের ওপর ক্লিক করলে পর্দায় একটি পপ-আপ উইন্ডো আসবে, যেখানে ভিডিওটিতে ট্যাগ করা কোলাবোরেটরদের নামের তালিকা দেখা যাবে। সেখানে প্রতিটি কোলাবোরেটরের নামের পাশে সাবস্ক্রাইব বাটনও থাকবে, যাতে দর্শকেরা চাইলে তাঁদের চ্যানেলকে অনুসরণ করতে পারেন।
কোলাবোরেশন ফিচারের গুরুত্ব
উল্লেখ্য, ইউটিউবের কোলাবোরেশন ফিচারটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। মিস্টার বিস্টের মতো বড় চ্যানেলে ফিচারটি দেখা গেছে।