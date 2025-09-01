হোম > প্রযুক্তি > নো হাউ

টিকটকে প্রাইভেট ও পাবলিক অ্যাকাউন্ট কী, আপনার জন্য কোনটি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

টিকটকের দুই ধরনের অ্যাকাউন্টের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলো জেনে নেওয়া দরকার। ছবি: বেটার রোমিং

টিকটকে ভিডিও শেয়ার করা এখন অনেকের জন্য দৈনন্দিন একটি বিষয়। তবে ভিডিও কে দেখতে পারবে, কারা আপনার পোস্টে কমেন্ট করতে পারবে—এসব নিয়ন্ত্রণ করে আপনার অ্যাকাউন্টের প্রাইভেসি সেটিংস। পাবলিক না প্রাইভেট—দুটি ছোট অপশনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বড় ধরনের গোপনীয়তার বিষয়। অনেকে এখনো পরিষ্কার জানেন না, তাঁদের অ্যাকাউন্ট পাবলিক না প্রাইভেট রাখা উচিত। বিশেষ করে, যাঁরা এ প্ল্যাটফর্মে নতুন।

প্রাইভেট অ্যাকাউন্ট ও পাবলিক অ্যাকাউন্টের ফিচারগুলো বিভিন্ন হয়। তাই নিজের অ্যাকাউন্ট প্রাইভেট নাকি পাবলিক করবেন—সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুই ধরনের অ্যাকাউন্টের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলো জেনে নেওয়া দরকার।

প্রাইভেট অ্যাকাউন্ট

আপনি যদি প্রাইভেট অ্যাকাউন্ট নির্বাচন করেন, তাহলে আপনাকে অনুমোদন দিতে হবে কারা—

  • আপনাকে ফলো করতে পারবেন
  • আপনার ভিডিও, লাইভ ভিডিও, বায়ো ও লাইক দেখতে পারবেন
  • আপনার ফলোয়ার ও ফলোয়িং তালিকা দেখতে পারবেন

প্রাইভেট অ্যাকাউন্টে—

  • কেউ আপনার ভিডিও দিয়ে ডুয়েট বা স্টিচ করতে পারবে না
  • কেউ আপনার ভিডিও ডাউনলোড করতে পারবে না
  • আপনার ভিডিও ব্যবহার করে স্টিকার তৈরি বা আপনার পোস্টকে তাদের স্টোরিতে যোগ করার সুযোগ পাবে না।

পাবলিক অ্যাকাউন্ট

টিকটকের অ্যাকাউন্ট পাবলিক হলে আপনার পোস্ট—

  • টিকটকের ভেতর ও বাইরে যেকোনো লোক দেখতে ও শেয়ার করতে পারবে, টিকটক অ্যাকাউন্ট না থাকলেও
  • যেকেউ আপনাকে ফলো করতে পারবে
  • আপনার ভিডিও, লাইভ ভিডিও, বায়ো ও লাইক দেখতে পারবে
  • আপনার ফলোয়ার ও ফলোয়িং তালিকা দেখতে পারবে

আপনার প্রাইভেসি সেটিংসের ওপর ভিত্তি করে অন্যরা আপনার ভিডিও ডাউনলোড, ডুয়েট ও স্টিচ করতে পারবে। এ ছাড়া আপনার কনটেন্ট সার্চ ইঞ্জিন, ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ও নিউজ সাইটেও দেখা যেতে পারে।

প্রাইভেট ও পাবলিক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—

  • আপনার নাম, ইউজারনেম ও প্রোফাইল ফটো সর্বদা যেকোনো ব্যক্তির জন্য দৃশ্যমান থাকবে, টিকটক ভেতর কিংবা বাইরে।
  • অন্যরা আপনার অ্যাকাউন্ট সার্চ করতে পারবে।

তবে আপনি ভিডিওর সেটিংস আলাদাভাবে পরিবর্তন করে পোস্ট কারা দেখতে পারবে—তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট শ্রোতাদের জন্য সীমাবদ্ধ করতে পারেন।

টিকটক অ্যাকাউন্ট প্রাইভেট করবেন যেভাবে

টিকটক অ্যাকাউন্ট ডিফল্টভাবে পাবলিক থাকে। সেটি সহজেই প্রাইভেট করা যায়—

১. টিকটক অ্যাপ খুলে নিচে প্রোফাইলে ট্যাপ করুন।

২. ওপরের বাম দিকের মেনু (☰) বাটনে ক্লিক করুন।

৩. এবার সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি অপশনে ট্যাপ করুন।

৪. এরপর প্রাইভেসি অপশনে প্রবেশ করুন।

৪. সবশেষে প্রাইভেট অ্যাকাউন্টের পাশে টগল বাটনটি অফ করুন।

সম্পর্কিত

টিকটক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তায় টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করবেন যেভাবে

টিকটকের কালেকশন ফিচার কী, ব্যবহার করবেন যেভাবে

টিকটকে ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওতে হ্যাশট্যাগ কেন দেবেন, জনপ্রিয় ১০টি হ্যাশট্যাগ

টিকটকে অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়া থেকে বাঁচবেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওর প্রথম ৩ সেকেন্ডে দর্শকদের মনোযোগ কাড়বেন যেভাবে

টিকটকে সফল কনটেন্ট তৈরিতে অ্যানালিটিকস যেভাবে সাহায্য করে

টিকটক অ্যালগরিদমের সুবিধা নেওয়ার ৯ কৌশল

টিকটক অ্যালগরিদম কী, ভিডিও র‍্যাঙ্ক করে কীভাবে

টিকটকে স্পনসরশিপ ও ব্র্যান্ড প্রমোশনের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা