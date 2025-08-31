হোম > প্রযুক্তি > নো হাউ

টিকটক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তায় টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সিনেট

অনলাইনে নিজের গোপনীয়তা সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অননুমোদিত অ্যাকসেস, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, এবং অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাকিং হল বর্তমান যুগের বাস্তব বিপদ। এ জন্য ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দিতে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (২ এফএ) ফিচার রেখেছে টিকটক। ফিচারটি অতিরিক্ত সুরক্ষা স্তর যোগ করে।

টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন এর গুরুত্ব বুঝে নিন

টিকটক অ্যাকাউন্টের সুরক্ষার জন্য এই ফিচার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ আপনার পাসওয়ার্ড অনুমান করতে বা চুরি করতে সক্ষমও হয়, তবে তারা দ্বিতীয় একটি অনন্য তথ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখলে বাধার সম্মুখীন হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা স্তরটি অননুমোদিত অ্যাকসেসের সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়। ফলে আপনার প্রোফাইল, ভিডিও এবং টিকটকের মেসেজগুলো সুরক্ষিত থাকে।

টিকটকে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করবেন যেভাবে

১. টিকটক অ্যাপে যান এবং ‘প্রোফাইল’ অপশনে ট্যাপ করুন।

২. ওপরের তিনটি অনুভূমিক লাইনে ট্যাপ করে মেনু বাটন চালু করুন। ট্যাপ করুন।

৩. এখন ‘সেটিংস এবং প্রাইভেসি’ অপশনে ট্যাপ করুন।

৪. এবার ‘সিকিউরিটি অ্যান্ড পারমিশন’ অপশনে ট্যাপ করুন।

৫. ‘টু-স্টেপ ভেরিফিকেশন’ অপশনে ট্যাপ করুন।

৬. এখন আপনাকে অন্তত দুটি পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে, এসএমএস এবং ই-মেইল। উভয় অপশনেই ট্যাপ করুন এবং ‘টার্ন অন’ অপশনে ট্যাপ করুন।

এসএমএস অথেনটিকেশন

১. আপনার ফোন নম্বর লিখুন।

২. একটি ৬-অঙ্কের কোড সহ এসএমএস পাঠানো হবে, সেই কোডটি বক্সে প্রবেশ করুন।

এভাবে সফলভাবে টিকটক অ্যাকাউন্টে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ফিচার চালু হবে।

ই-মেইল অথেনটিকেশন

১. আপনার ই-মেইল ঠিকানা লিখুন।

২. একটি ৬-অঙ্কের কোড সহ ইমেইল পাঠানো হবে, সেই কোডটি বক্সে প্রবেশ করুন।

অ্যাকাউন্টের সুরক্ষা আরও যা করতে পারেন

  • নিয়মিত আপনার সুরক্ষা সেটিংস পর্যালোচনা এবং আপডেট করুন।
  • আপনার পুনরুদ্ধারের তথ্য যেমন ইমেইল এবং ফোন নম্বর আপডেট রাখুন।
  • সন্দেহজনক লগইন প্রচেষ্টা বা ফিশিং স্ক্যাম সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।
সম্পর্কিত

টিকটকের কালেকশন ফিচার কী, ব্যবহার করবেন যেভাবে

টিকটকে ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওতে হ্যাশট্যাগ কেন দেবেন, জনপ্রিয় ১০টি হ্যাশট্যাগ

টিকটকে অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়া থেকে বাঁচবেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওর প্রথম ৩ সেকেন্ডে দর্শকদের মনোযোগ কাড়বেন যেভাবে

টিকটকে সফল কনটেন্ট তৈরিতে অ্যানালিটিকস যেভাবে সাহায্য করে

টিকটক অ্যালগরিদমের সুবিধা নেওয়ার ৯ কৌশল

টিকটক অ্যালগরিদম কী, ভিডিও র‍্যাঙ্ক করে কীভাবে

টিকটকে স্পনসরশিপ ও ব্র্যান্ড প্রমোশনের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে

টিকটকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা