টিকটকে অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়া থেকে বাঁচবেন যেভাবে

একবার এসব নিয়ম ভঙ্গ করলেই টিকটক সতর্ক করে। ছবি: পিক্সাবে

বর্তমানে টিকটক শুধু বিনোদনের প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে ব্যক্তি ব্র্যান্ড, ব্যবসা, এমনকি আয়ের বড় মাধ্যম। তবে হঠাৎ অনেক ব্যবহারকারী দেখেন, তাঁদের অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়ে গেছে, এমনকি কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই! তাই আগে থেকে অ্যাকাউন্ট ব্যানের কারণ সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়ার প্রধান কারণসমূহ

১. কমিউনিটি গাইডলাইন লঙ্ঘন

টিকটকের নিজস্ব একটি কমিউনিটি গাইডলাইন রয়েছে। একবার এসব নিয়ম ভঙ্গ করলেই টিকটক সতর্ক করে এবং বারবার করলে অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে ব্যান হয়ে যেতে পারে। নিয়মগুলো হলো—

  • সহিংসতা বা হুমকি দেওয়ার কনটেন্ট
  • ঘৃণামূলক বক্তব্য বা বৈষম্যমূলক আচরণ
  • যৌন উত্তেজক, নগ্নতা বা অশ্লীলতা
  • আত্মহত্যা বা আত্ম-আঘাত প্রচার
  • মাদক, অ্যালকোহল বা অস্ত্র প্রদর্শন

২. ফেক অ্যাকাউন্ট বা ভুয়া অ্যাকাউন্ট

  • অন্যের পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা
  • সেলিব্রিটি, ব্র্যান্ড বা পাবলিক ফিগারের ছদ্মবেশ নেওয়া
  • ভুয়া তথ্য বা মিথ্যা পরিচয় দেওয়া
  • এগুলো টিকটকের নীতিমালায় স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ

৩. বট বা স্প্যাম আচরণ

কিছু অস্বাভাবিক আচরণকে টিকটক স্প্যাম হিসেবে দেখে এবং দ্রুত অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে। যেমন—

  • কম সময়ের ব্যবধানে অতিরিক্ত ফলো করা
  • একসঙ্গে অনেক ভিডিওতে একই ধরনের কমেন্ট বা মেসেজ
  • অ্যাপের বাইরে থেকে ফলোয়ার কেনা বা বট ব্যবহার

৪. কপিরাইট ভঙ্গ করা

অন্যের ভিডিও, মিউজিক বা ভিজুয়াল ব্যবহার করে পোস্ট করলে টিকটক আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যান করতে পারে।

অনুমতি ছাড়া সিনেমা, গান, টিভি ফুটেজ ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের কনটেন্টে অভিযোগ এলে টিকটক ভিডিওগুলো সরিয়ে দেয় এবং একাধিক অভিযোগে অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়।

৫. অনুপযুক্ত কমেন্ট বা মেসেজিং

অনুপযুক্ত কমেন্ট বা মেসেজিংয়ের কারণেও টিকটক অ্যাকাউন্ট ব্যান হতে পারে। এ ধরনের অনুপযুক্ত কমেন্ট হলো—

  • অপমানজনক, হেনস্তামূলক মন্তব্য
  • শিশু বা নারীদের লক্ষ্য করে আপত্তিকর বার্তা
  • লাইভ বা ইনবক্সে অনৈতিক প্রস্তাব

টিকটক এ ধরনের ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়।

টিকটক অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়া থেকে বাঁচবেন যেভাবে—

  • টিকটকের কমিউনিটি গাইডলাইন ভালোভাবে পড়ে নিন
  • কপিরাইট এড়াতে নিজের কনটেন্ট নিজেই তৈরি করুন
  • কমেন্ট ও ইনবক্সে সদাচরণ বজায় রাখুন
  • সন্দেহজনক থার্ড পার্টি অ্যাপ বা ওয়েবসাইট থেকে টিকটক লগইন করা থেকে বিরত থাকুন

অ্যাকাউন্ট ব্যান হলে যা করবেন—

১. টিকটক অ্যাপে ‘আপিল’ করতে পারেন। আপিলের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করুন

  • ডান ওপরের কোনায় থাকা ‘সেটিংস ও প্রাইভেসি’তে যান
  • ‘রিপোর্ট আ প্রবলেম’ অপশন নির্বাচন করুন
  • অ্যাকাউন্ট ও প্রোফাইল বিভাগে প্রবেশ করুন
  • লগইন সমস্যা অপশনটি বেছে নিন
  • নিচের দিকে স্ক্রল করে ‘সাবমিট আ রিকোয়েস্ট’ অপশনে ট্যাপ করুন
  • সমস্যা বিস্তারিত লিখে পাঠিয়ে দিন

২. ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন

টিকটকের ই-মেইল করে (feedback@tiktok.com বা legal@tiktok.com) আপনার সমস্যাটি তুলে ধরুন।

৩. টিকটক ক্রিয়েটর সাপোর্ট বা হেল্প সেন্টারের মাধ্যমে সাহায্য নিন।

