টিকটকে অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়া থেকে বাঁচবেন যেভাবে

বর্তমানে টিকটক শুধু বিনোদনের প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে ব্যক্তি ব্র্যান্ড, ব্যবসা, এমনকি আয়ের বড় মাধ্যম। তবে হঠাৎ অনেক ব্যবহারকারী দেখেন, তাঁদের অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়ে গেছে, এমনকি কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই! তাই আগে থেকে অ্যাকাউন্ট ব্যানের কারণ সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।
অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়ার প্রধান কারণসমূহ
১. কমিউনিটি গাইডলাইন লঙ্ঘন
টিকটকের নিজস্ব একটি কমিউনিটি গাইডলাইন রয়েছে। একবার এসব নিয়ম ভঙ্গ করলেই টিকটক সতর্ক করে এবং বারবার করলে অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে ব্যান হয়ে যেতে পারে। নিয়মগুলো হলো—
২. ফেক অ্যাকাউন্ট বা ভুয়া অ্যাকাউন্ট
৩. বট বা স্প্যাম আচরণ
কিছু অস্বাভাবিক আচরণকে টিকটক স্প্যাম হিসেবে দেখে এবং দ্রুত অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে। যেমন—
৪. কপিরাইট ভঙ্গ করা
অন্যের ভিডিও, মিউজিক বা ভিজুয়াল ব্যবহার করে পোস্ট করলে টিকটক আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যান করতে পারে।
অনুমতি ছাড়া সিনেমা, গান, টিভি ফুটেজ ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের কনটেন্টে অভিযোগ এলে টিকটক ভিডিওগুলো সরিয়ে দেয় এবং একাধিক অভিযোগে অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়।
৫. অনুপযুক্ত কমেন্ট বা মেসেজিং
অনুপযুক্ত কমেন্ট বা মেসেজিংয়ের কারণেও টিকটক অ্যাকাউন্ট ব্যান হতে পারে। এ ধরনের অনুপযুক্ত কমেন্ট হলো—
টিকটক এ ধরনের ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়।
টিকটক অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়া থেকে বাঁচবেন যেভাবে—
অ্যাকাউন্ট ব্যান হলে যা করবেন—
১. টিকটক অ্যাপে ‘আপিল’ করতে পারেন। আপিলের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:
প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করুন
২. ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন
টিকটকের ই-মেইল করে (feedback@tiktok.com বা legal@tiktok.com) আপনার সমস্যাটি তুলে ধরুন।
৩. টিকটক ক্রিয়েটর সাপোর্ট বা হেল্প সেন্টারের মাধ্যমে সাহায্য নিন।