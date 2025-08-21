টিকটক অ্যালগরিদমের সুবিধা নেওয়ার ৯ কৌশল

কনটেন্ট নির্মাতারা অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করে টিকটকে ভিডিও তৈরি করেন। তবে টিকটকে সফল হতে হলে শুধু ভালো ভিডিও তৈরি করলেই হবে না, জানতে হবে এর অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে। অ্যালগরিদম বোঝা মানে হলো, আপনি জানেন কোন কনটেন্ট কখন ও কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। টিকটকের অ্যালগরিদমকে নিজের পক্ষে কাজে লাগাতে পারলে কনটেন্ট ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।
টিকটকের অ্যালগরদিমকে কাজে লাগাতে নিচের ৯টি উপায় অবলম্বন করতে পারেন।
১. দর্শকদের মনোযোগ দ্রুত আকর্ষণ করুন
টিকটকে কারও মনোযোগ পাওয়ার সময় খুবই সীমিত। ভিডিও শুরুর মাত্র এক-দুই সেকেন্ডেই দর্শক সিদ্ধান্ত নেয়—আপনার ভিডিও দেখবে কি না। সে অল্প সময়ের মধ্যে দর্শকের নজর কাড়তে হলে দরকার একটি শক্তিশালী হুক—অর্থাৎ এমন কিছু, যা ভিডিওর শুরুতে তাঁদের আগ্রহী করে তোলে।
একটি ভালো হুক দর্শককে এতটুকু তথ্য দেবে, যা জানার পর তাঁরা পুরো ভিডিও দেখতে আগ্রহী হবেন। নিচের কৌশলগুলো আপনি আপনার ভিডিও হুকে ব্যবহার করতে পারেন—
প্রতিটি হুক যেন আপনার কাঙ্ক্ষিত দর্শকদের উপযোগী হয়, তা নিশ্চিত করুন এবং আবেগপ্রবণ শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের মনোযোগ টানুন।
২. নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট ((নিস) তৈরি করুন
টিকটকে খুবই জনপ্রিয় বিষয়গুলো নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করলে প্রতিযোগিতা অনেক বেশি হয়, কারণ, অসংখ্য ক্রিয়েটর একই বিষয়ের জন্য ফর ইউ পেজে (FYP) জায়গা পেতে লড়াই করছে। তবে আপনি অ্যালগরিদমকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা নিতে পারেন—একটি নির্দিষ্ট, কম প্রতিযোগিতাপূর্ণ সাবজেক্ট বা নিস টিক বেছে নিয়ে।
আপনি যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান, সেগুলোর প্রতিযোগিতা বেশি হলে চিন্তা করুন—এর কোনো সাবেক বা শাখা আপনার টার্গেট অডিয়েন্সকে বেশি আকর্ষণ করবে কি না। এমন কিছু বেছে নিন, যাতে কম প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে। এতে আপনার কনটেন্ট আরও নির্দিষ্ট দর্শকদের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। আর এমন কনটেন্টকেই টিকটক অ্যালগরিদম বেশি গুরুত্ব দেয়।
৩. টিকটক এসেও ব্যবহার করুন
সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসেও) শুধু গুগলের জন্যই নয়, যেকোনো প্ল্যাটফর্মে যেখানে সার্চ ফাংশন থাকে, সেখানে আপনি আপনার কনটেন্ট অভিমানে করতে পারেন এবং টিকটক এর ব্যতিক্রম নয়। এমনকি গুগল নিজেও অস্বীকার করেছে যে, টিকটক এখন একটি জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন হয়েছে উঠছে।
টিকটক এসেও বাড়াতে হাওয়ার্ড রিসার্চ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন গুগলে মানুষ নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্য দিয়ে সার্চ করে, টিকটকেও ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট হাওয়ার্ড দিয়ে কনটেন্ট খোঁজে। আপনার কাজ হলো, সেই ওয়ার্ডগুলো খুঁজে বের করা।
টিকটকে হাওয়ার্ড নিয়ে গবেষণা করা খুব সহজ। আপনার টার্গেট অডিয়েন্স কম ধরনের বিষয় খুঁজতে পারে, সেগুলো একটি তালিকায় লিখুন। ধরুন, আপনি একজন পলিটিশিয়ান, তাহলে ‘স্ক্রিন কেয়ার’ হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাওয়ার্ড। এরপর সেই শব্দগুলো টিকটকের সার্চ বারে লিখে টোটাল অপশনগুলো দেখুন। আপনি দেখতে পাবেন, ‘ছেলেদের স্ক্রিন কেয়ার’ বা ‘স্ক্রিন কেয়ার রুটির’–এর মতো বিষয়গুলো। এ ওয়ার্ডগুলোর তালিকা তৈরি করার পর আপনার কনটেন্ট ক্যালেন্ডার সাজান, যেন প্রতিটি অ্যাওয়ার্ডের ওপর কনটেন্ট থাকে। আপনার টিকটক বাড়িতেও এসব হাওয়ার্ড যোগ করতে ভুলবেন না।
৪. প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী কনটেন্ট তৈরি করুন
একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একই কনটেন্ট ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। তবে টিকটকে পোস্ট করার সময় অবশ্যই ওই কনটেন্টটি টিকটকের নিয়ম-নীতির সঙ্গে মানানসই হতে হবে।
প্রথমত, ৯: ১৬ রেশিও ভিডিও বানান। এতে আপনার ভিডিও মোবাইলের পুরো স্ক্রিন পূর্ণ করবে এবং টিকটকে অধিকাংশ ব্যবহারকারীর দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে।
দ্বিতীয়ত, ভিডিওগুলো সাধারণত ছোট রাখতে হবে। যদিও প্রতিটি ভিডিওর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, টিকটক ২০২১ সালে জানিয়েছিল, ২৪ থেকে ৩১ সেকেন্ডই আদর্শ দৈর্ঘ্য। যদিও প্ল্যাটফর্ম দীর্ঘ সময়ের ভিডিওকেও উৎসাহ দেয়, অধিকাংশ দর্শক এক মিনিটের বেশি ভিডিও দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই ৬০ সেকেন্ডের কম সময় রাখা নিরাপদ।
টিকটকে আপনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে ভিডিওর বিষয়বস্তু অবশ্যই ইতিবাচক রাখতে হবে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যেসব ভাইরাল ভিডিওতে হাস্যরসাত্মক, সুখকর বা ইতিবাচক অনুভূতি থাকে, সেগুলোই বেশি সফল হয়।
৫. সঠিক সময় ও নিয়মিত পোস্ট করুন
টিকটকের অ্যালগরিদম সরাসরি পোস্টের সময় বা ধারাবাহিকতার দিকে খুব একটা মনোযোগ দেয় না। তবে এটি প্রতি ভিডিওয়ের এনগেজমেন্ট বা দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখে। সঠিক সময়ে ও নিয়মিত পোস্ট করা আপনার ভিডিওর এনগেজমেন্ট বাড়াতে সাহায্য করবে। তাই পরোক্ষভাবে সময় ও ধারাবাহিকতা টিকটকের অ্যালার্মে প্রভাব ফেলে।
৬. হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করুন
টিকটকে হ্যাশট্যাগ দুভাবে কাজে দেয়—অ্যালগরিদমকে আপনার কনটেন্ট বুঝতে সাহায্য করে এবং ব্যবহারকারীরা হ্যাশট্যাগ দিয়ে কনটেন্ট খুঁজে পান। বেশি মানুষ যখন আপনার ভিডিও দেখেন, তখন অ্যালগরিদম সেটিকে আরও বেশি মানুষের কাছে দেখায়। খুব বেশি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করবেন না, সাধারণত এক থেকে চারটিই যথেষ্ট। ব্র্যান্ডেড, জনপ্রিয়, নিস ও সিজনাল হ্যাশট্যাগের ভালো সমন্বয় রাখুন।
৭. জনপ্রিয় অডিও ক্লিপ ব্যবহার করুন
টিকটকে অডিও ক্লিপের গুরুত্ব হ্যাশট্যাগের মতোই। জনপ্রিয় কোনো গান বা সাউন্ড ব্যবহার করলে আপনার ভিডিও দেখার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পপুলার ট্যাবে অনেক জনপ্রিয় গান থাকে, আর ব্রেকআউট ট্যাবে জনপ্রিয় হতে চলা গান পাওয়া যায়।
৮. ক্যাপশন যোগ করুন
অনেকে ভিডিও সাউন্ড ছাড়া দেখেন। ক্যাপশন যোগ করলে তাঁরা সহজে ভিডিও বুঝতে পারেন। এ ছাড়া টিকটকের অ্যালগরিদম ক্যাপশনের টেক্সট থেকে আপনার ভিডিও সম্পর্কে আরও তথ্য পায়। টিকটকে ক্যাপশন যোগ করা খুব সহজ। ক্যাপশন আইকনে ট্যাপ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়। ভিডিওর স্ক্রিপ্টে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করেছেন, সেগুলো ক্যাপশনে অবশ্যই রাখুন, এতে অ্যালগরিদম সঠিক দর্শককে আপনার ভিডিও দেখাবে।
৯. ট্রেন্ডের সঙ্গে এগিয়ে যান
টিকটকের অ্যালগরিদমের সুবিধা নেওয়ার সেরা উপায় হলো, জনপ্রিয় ট্রেন্ডে অংশগ্রহণ করা। ট্রেন্ড মানে এমন কোনো থিম, গান, নাচ বা চ্যালেঞ্জ, যা এখন সবার নজর কাড়ছে।
যখন দর্শক কোনো ট্রেন্ডে আসক্ত হয়, টিকটক তাদের আরও ট্রেন্ডের ভিডিও দেখায়। আপনি যদি সেই ট্রেন্ডে যুক্ত হন, আপনার ভিডিওও দর্শকের ফিডে আসার সুযোগ বাড়ে।