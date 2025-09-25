হোম > প্রযুক্তি > নো হাউ

ফোনে নেটওয়ার্ক সমস্যা হলে করণীয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অনেক সময় ফোনে একেবারে কোনো সিগন্যাল দেখায় না। ছবি: সংগৃহীত

জরুরি পরিস্থিতিতে ফোনে নেটওয়ার্ক না পেলে বেশির ভাগ মানুষ বিরক্ত হন; বিশেষ করে যখন একই জায়গায়, একই পরিষেবা ব্যবহার করে অন্যদের ফোনে নেটওয়ার্ক দেখা যায়। এ সমস্যার জন্য কল করা, মেসেজ পাঠানো কিংবা ইন্টারনেট চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই ফোনে নেটওয়ার্ক-সংক্রান্ত সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান জানা অত্যন্ত জরুরি। পরিষেবা ঠিক থাকলেও কিছু ডিভাইসে নেটওয়ার্কের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এই সমস্যা সমাধানে যা করতে পারেন—

১. ফোনটি রিস্টার্ট দিন

সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর সমাধান হলো, ফোনটি একবার বন্ধ করে আবার চালু করা। এতে ফোনের অভ্যন্তরীণ প্রসেসগুলো রিফ্রেশ হয় এবং অনেক সময় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ফোনটি রিস্টার্ট দেওয়ার জন্য পাওয়ার বাটন চেপে ফোনটি বন্ধ করে ৩০ সেকেন্ড অপেক্ষায় থাকুন। এরপর পাওয়ার বাটন চেপে ফোনটি আবার চালু করুন।

২. এয়ারপ্লেন মোড চালু ও বন্ধ করুন

এয়ারপ্লেন মোড অন-অফ করার মাধ্যমে ফোন নতুন করে নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। হোম স্ক্রিনের ওপরের অংশ থেকে ডাউন সোয়াইপ করে কুইক সেটিংস খুলুন। এরপর প্লেনের মতো আইকন খুঁজে নিয়ে সেটির ওপর ট্যাপ করুন। কয়েক সেকেন্ড পর আবার ট্যাপ করে নিন।

৩. নিজে থেকে নেটওয়ার্ক বেছে নিন

অনেক সময় ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক নেটওয়ার্ক বেছে নিতে পারে না। তাই নিজেই সঠিক নেটওয়ার্ক নির্বাচন করুন। এ জন্য সেটিংস থেকে কানেকশনস অপশনে যান। এরপর মোবাইল নেটওয়ার্কস অপশন থেকে নেটওয়ার্কস অপারেটরস অপশনে গিয়ে আপনার মোবাইল অপারেটরটি নির্বাচন করুন।

৪. সিম কার্ড খুলে পুনরায় লাগান

সিম কার্ডটি যদি ঠিকভাবে বসানো না থাকে, তাহলে ফোন নেটওয়ার্ক ধরতে ব্যর্থ হতে পারে। তাই ফোন বন্ধ করে সিম কার্ডটি বের করে কোনো নরম কাপড় দিয়ে আলতো হাতে সিমটি পরিষ্কার করুন। সিম কার্ড ট্রেতে আবার সঠিকভাবে বসান। ফোন চালু করে দেখুন সমস্যার সমাধান হয়েছে কি না।

অনেক সময় সিম কার্ডে বেশি আঁচড় পড়লে বা নষ্ট হয়ে গেলেও নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে। তাই সিম কার্ডটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

৫. সফটওয়্যার আপডেট করুন

পুরোনো সফটওয়্যার অনেক সময় ফোনের পারফরম্যান্স ও নেটওয়ার্ক সংযোগে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য সফটওয়্যার আপডেট করতে হয়।

সফটওয়্যার আপডেটের জন্য প্রথমে ওয়াই-ফাইয়ের সঙ্গে ফোনটি সংযুক্ত করে নিন। এরপর ফোনের সেটিংস অ্যাপে যান। এরপর সিস্টেম অপশন খুঁজে বের করে তাতে ট্যাপ করুন। এবার ‘চেক ফর আপডেট’ থেকে ফোনের সফটওয়্যার আপডেট রয়েছে কি না, তা যাচাই করে নিন। নতুন আপডেট এলে তা ডাউনলোড ও ইনস্টল করুন।

৬. ফ্যাক্টরি রিসেট করুন

যদি ওপরের সব পদ্ধতিই ব্যর্থ হয়, তাহলে ফোনকে ফ্যাক্টরি রিসেট করা যেতে পারে। তবে মনে রাখবেন, এতে ফোনের সব তথ্য মুছে যাবে, তাই আগে অবশ্যই আপনার গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ব্যাকআপ রাখতে হবে।

৭. সিগন্যাল বার চেক করে নিন এবং নেটওয়ার্ক কভারেজ যাচাই করুন

অনেক সময় ফোনে একেবারে কোনো সিগন্যাল দেখায় না বা ‘নো সার্ভিস’-এর মতো বার্তা দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারেন, আপনি এমন এলাকায় আছেন যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক কার্যত নেই বা খুব দুর্বল।

এই পরিস্থিতিতে প্রথমে একটু নড়েচড়ে আশপাশে ভালো সিগন্যাল পাওয়া যায় কি না, তা দেখুন। যদি সম্ভব হয়, আপনার মোবাইল অপারেটরের ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের কভারেজ ম্যাপ দেখে নিতে পারেন। এই ম্যাপ সাধারণত বলে দেয় কোন এলাকায় তাদের নেটওয়ার্ক আছে বা নেই।

