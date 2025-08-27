হোম > প্রযুক্তি > নো হাউ

টিকটক ভিডিওতে হ্যাশট্যাগ কেন দেবেন, জনপ্রিয় ১০টি হ্যাশট্যাগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

টিকটকে হ্যাশট্যাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছবি: সংগৃহীত

টিকটক আজকের সময়ের অন্যতম দ্রুতগতির সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার নতুন ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। তাই এত ভিডিওর ভিড়ে নিজের কনটেন্টকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলে ধরতে হলে দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল।

হ্যাশট্যাগ হচ্ছে সেই টুল, যা আপনার টিকটক ভিডিওকে দর্শকের সামনে তুলে ধরবে। সঠিক হ্যাশট্যাগ বেছে নিয়ে ব্যবহার করলে আপনি ট্রেন্ডিং চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে প্ল্যাটফর্মে বৃহত্তর অডিয়েন্সের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে সাহায্য করে।

টিকটক হ্যাশট্যাগ কী

টিকটক হ্যাশট্যাগ হলো বিশেষ কি-ওয়ার্ড বা বাক্যাংশ, যা হ্যাশ (#) চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়। এই হ্যাশট্যাগগুলো একটি শক্তিশালী টুল হিসেবে কাজ করে—কনটেন্টকে শ্রেণিবদ্ধ করতে ও হাইলাইট করতে সাহায্য করে, যাতে নির্মাতারা নির্দিষ্ট অডিয়েন্স এবং ট্রেন্ডকে লক্ষ্য করতে পারেন। টিকটকে হ্যাশট্যাগ ব্যবহারের সময় এমন হ্যাশট্যাগ বেছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা ভিডিওর থিম এবং আকর্ষণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

টিকটকে হ্যাশট্যাগ গুরুত্বপূর্ণ কেন

বাস্তবে, টিকটকে হ্যাশট্যাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি কনটেন্টের দর্শকের নজরে আসার সম্ভাবনা এবং এনগেজমেন্ট বাড়িয়ে দেয়।

এই কারণেই টিকটকে কোন হ্যাশট্যাগগুলো ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো হবে, তা ভালোভাবে জেনে নেওয়া ভালো। হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে ট্রেন্ডিং টপিক ও নির্দিষ্ট কমিউনিটির সঙ্গে সহজেই যুক্ত হওয়া যায়।

টিকটকের ১০টি জনপ্রিয় হ্যাশট্যাগ তুলে ধরা হলো—

#fyp—৫৫.২ ট্রিলিয়ন ভিউ

#foryou—৩১.৬ ট্রিলিয়ন ভিউ

#viral—২১.৫ ট্রিলিয়ন ভিউ

#foryoupage—১৯.৪ ট্রিলিয়ন ভিউ

#tiktok—৭.২ ট্রিলিয়ন ভিউ

#fy—৬.১ ট্রিলিয়ন ভিউ

#trending—৫.৪ ট্রিলিয়ন ভিউ

#funny—৪.২ ট্রিলিয়ন ভিউ

#duet—৩.৫ ট্রিলিয়ন ভিউ

#comedy—২.২ ট্রিলিয়ন ভিউ

এগুলো হলো সাধারণ হ্যাশট্যাগ, যা ভিডিও কনটেন্টের জন্য সর্বজনীনভাবে কাজ করে। যেসব হ্যাশট্যাগ কোনো নিশে বা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নয়—তাই যখন নতুনভাবে কনটেন্ট ক্রিয়েটর শুরু করলে বা ভিডিও কনটেন্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় এই ধরনের হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা যায়।

টিকটকে ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ খুঁজবেন যেভাবে

১. টিকটকের ডিসকভার পেজ দেখুন

ডিসকভার পেজে সব সময় নতুন ট্রেন্ড, হ্যাশট্যাগ ও চ্যালেঞ্জ আপডেট হয়। এখানে এক ঝলকে বুঝতে পারবেন বর্তমানে কী জনপ্রিয়।

২. টিকটকের জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারদের ফলো করুন

জনপ্রিয় ট্রেন্ডগুলো প্রথমে ইনফ্লুয়েন্সাররা শুরু করে। জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারদের দেখে ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ জানতে পারবেন এবং কীভাবে তাঁরা সেগুলো ব্যবহার করে সেটা অনুশীলন করতে পারবেন।

৩. হ্যাশট্যাগ জেনারেটর টুল ব্যবহার করুন

অনলাইনে এমন অনেক টুল আছে, যা আপনাকে ট্রেন্ডিং ও কার্যকর হ্যাশট্যাগ বেছে নিতে সাহায্য করবে।

৪. টিকটকের কনটেন্ট সাজেশন দেখুন

ভিডিও পোস্ট করার সময় প্ল্যাটফর্ম আপনাকে জনপ্রিয় হ্যাশট্যাগ সাজেস্ট করবে, যা ব্যবহার করলে রিচ বাড়তে পারে।

৫. হ্যাশট্যাগের ভিউ দেখুন

কোনো হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করার আগে তার মোট ভিউ দেখে তার জনপ্রিয়তা যাচাই করুন।

৬. টিকটক ওয়েবসাইট থেকে

টিকটকের ওয়েবসাইট থেকে ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ গুলো দেখা যাবে। এ জন্য এই লিংকে প্রবেশ করুন।

সম্পর্কিত

টিকটকে অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়া থেকে বাঁচবেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওর প্রথম ৩ সেকেন্ডে দর্শকদের মনোযোগ কাড়বেন যেভাবে

টিকটকে সফল কনটেন্ট তৈরিতে অ্যানালিটিকস যেভাবে সাহায্য করে

টিকটক অ্যালগরিদমের সুবিধা নেওয়ার ৯ কৌশল

টিকটক অ্যালগরিদম কী, ভিডিও র‍্যাঙ্ক করে কীভাবে

টিকটকে স্পনসরশিপ ও ব্র্যান্ড প্রমোশনের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে

টিকটকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে

টিকটক থেকে কীভাবে আয় করা যায়

ইউটিউব ভিডিওতে চ্যাপ্টার ও টাইম স্ট্যাম্প যুক্ত করবেন যেভাবে

ইউটিউব কোলাবোরেশন কী, কোলাব কেন করবেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা