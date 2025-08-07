হোম > প্রযুক্তি > নো হাউ

ইউটিউবে যে ধরনের কনটেন্টে আয় বেশি

অনলাইন ডেস্ক

ইউটিউবের আয়ের মূল উৎস হলো বিজ্ঞাপন। ছবি: স্টারজসফট

সব ধরনের ইউটিউব ভিডিও একই পরিমাণে অর্থ আয় করে না। তাই বিভিন্ন ধরনের ইউটিউব কনটেন্টের আয়ও ব্যাপকভাবে ভিন্ন হতে পারে। এটি নির্ভর করে দর্শকের আগ্রহ, বিজ্ঞাপনদাতার চাহিদা, এমনকি দর্শক কোন দেশের তার ওপরও।

ইউটিউবের আয়ের মূল উৎস হলো বিজ্ঞাপন। সাধারণত, নির্দিষ্ট দর্শক শ্রেণিকে লক্ষ্য করে উচ্চ মূল্যের বিজ্ঞাপনযুক্ত কনটেন্ট থেকে বেশি আয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ: ধনী বা ক্রয়ক্ষম দর্শকদের জন্য তৈরি কনটেন্ট—যেমন লাক্সারি ট্রাভেল বা হাই-এন্ড জুয়েলারি—প্রায়শই বড় বাজেটের বিজ্ঞাপনদাতাদের লক্ষ্য হয়, তাই এই ধরনের ভিডিও সাধারণত বেশি লাভজনক। অর্থাৎ এই ধরনের ভিডিওতে সিপিএম বেশি। সিপিএম বেশি হলে আয়ও বেশি হবে।

উল্লেখ্য, সিপিএম হলো, একটি ভিডিওতে ১ হাজার বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতারা কত অর্থ দেবে, তা-ই সিপিএম। এটি শুধু বিজ্ঞাপন থেকে যে আয় হচ্ছে, তা পরিমাপ করে; অন্য আয়ের উৎস যেমন মার্চেন্ডাইজ বিক্রি বা চ্যানেল মেম্বারশিপকে গণনায় নেয় না।

এসব কারণে ইউটিউবের কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জানতে হবে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ভিডিওগুলোতে সিপিএম বেশি হয়।

১. বিনোদন ও পপ কালচার

দর্শকদের বিনোদন দেওয়া ইউটিউবে বড় আয় করতে সাহায্য করে। ইউটিউবের কোটি কোটি দৈনন্দিন ভিউ আসে এমন ভিডিও থেকে, যা দর্শকদের আনন্দ দেয় বা জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। নতুন সিনেমা, টিভি শো বা সংগীত রিভিউ, সেলিব্রিটি গসিপ বা আলোচনা নিয়ে ভিডিওগুলোতে সিপিএম বেশি হয়।

২. বিউটি ও ফ্যাশন

বিউটি ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির একটি অংশ নিজের করা যায়। বহু ব্র্যান্ড রয়েছে, যারা ইউটিউবের ট্রেন্ড অনুসারী দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে চায়। হাই-এন্ড প্রোডাক্ট ও লাক্সারি ব্র্যান্ড সাধারণত বেশি দর্শক আকর্ষণ করে। জনপ্রিয় ফরম্যাট যেমন ফ্যাশন হাল দেখানো বা বিউটি প্রোডাক্ট রিভিউ বড় দর্শক আকর্ষণ করতে পারে।

৩. প্রযুক্তিবিষয়ক কনটেন্ট

সর্বদা নতুন গ্যাজেট ও সফটওয়্যার খুঁজছেন প্রযুক্তিপ্রেমীরা। প্রযুক্তিবিষয়ক কনটেন্টে অর্থ আয়ের সুযোগ অনেক। প্রযুক্তি-সম্পর্কিত ভিডিও যেমন—স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ক্যামেরা রিভিউ বা গ্যাজেট আনবক্সিং ভিডিওতে সাধারণত উচ্চ সিপিএম দেয়। কারণ বিজ্ঞাপনদাতারা এই ধরনের দর্শককে ‘প্রিমিয়াম’ শ্রোতা মনে করে—তারা ক্রয়ক্ষম, নিত্যনতুন প্রযুক্তি অনুসরণ করে। বিভিন্ন গ্যাজেটের রিভিউ ও আনবক্সিং ভিডিও ক্রিয়েটরদের জন্য বড় দর্শক আকর্ষণ করতে পারে।

৪. বিজনেস-টু-বিজনেস (বি ২ বি) কনটেন্ট

ব্যবসায়িক পেশাজীবীদের জন্য তৈরি ভিডিও যেমন—সফটওয়্যার রিভিউ, মার্কেটিং কৌশল বা ব্যবসায়িক টিপসে সিপিএম বেশি দেখা যায়। এই ধরনের কনটেন্ট দেখার দর্শকেরা সাধারণ ভিউয়ারের তুলনায় বেশি ক্রয়ক্ষম ও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেন।

৫. ফিন্যান্স ও বিনিয়োগ

দর্শকদের টাকা উপার্জনের কৌশল শেখালে নিজের আয়ও বাড়ে। অর্থনীতি, বিনিয়োগ, স্টক মার্কেট, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা সঞ্চয়-সম্পর্কিত ভিডিও ইউটিউবের সবচেয়ে লাভজনক বিভাগগুলোর মধ্যে। এখানে বিজ্ঞাপনদাতারা বেশি অর্থ দেয়, কারণ, দর্শকেরা প্রায়শই পণ্য বা সেবা কিনতে সক্ষম।

৬. স্বাস্থ্য ও ফিটনেস

ডায়েট, ফিটনেস, সুস্থ জীবনধারা, মেডিটেশন বা মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ভিডিওতে বিজ্ঞাপনদাতারা বেশি অর্থ দেয়। কারণ, দর্শকেরা এখানে স্বাস্থ্যকর জীবনধারায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। ফিটনেস সরঞ্জাম, স্বাস্থ্য সাপ্লিমেন্ট বা অ্যাকটিভওয়্যার ব্র্যান্ডের সঙ্গে কনটেন্ট যুক্ত করলে লাভজনক হতে পারে।

৭. রিয়েল এস্টেট

রিয়েল এস্টেট-সম্পর্কিত ভিডিওগুলো বড় আয় করতে পারে। প্রোপার্টি মার্কেট, বিনিয়োগ ও হোম ইমপ্রুভমেন্টের কনটেন্ট বিজ্ঞাপনদাতাদের আকৃষ্ট করে। রিয়েল এস্টেট থেকে টাকা উপার্জনের কৌশল ব্যাখ্যা করা বেশি লাভজনক।

৮. ভ্রমণ ও জীবনধারা

দর্শকেরা অবসর সময়ে ভ্রমণবিষয়ক কনটেন্ট দেখেন। ট্রাভেল ব্র্যান্ডগুলো দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে আগ্রহী। সারা পৃথিবী ঘুরে না দেখেও স্থানীয় কনটেন্ট তৈরি করা যায়।

৯. আইনি ও ইনস্যুরেন্স পরামর্শ

আইনি ও ইনস্যুরেন্স-সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রায়শই জটিল এবং বোঝা কঠিন মনে হয়। তাই যদি এগুলোকে সহজ ও সংক্ষেপে বোঝাতে পারলে দর্শকেরা সহজেই এসব কনটেন্টের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। এই ধরনের কনটেন্ট মূলত সেই দর্শকদের জন্য উপযোগী, যারা আইনি পরামর্শ খুঁজছেন বা বিমাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে চাচ্ছেন। এমন দর্শকেরা সাধারণ বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ, তাঁরা সচেতন এবং প্রফেশনাল সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী।

১০. বিলাসবহুল জীবনধারা

লাক্সারি ব্র্যান্ডগুলো ধনী দর্শককে টার্গেট করে। বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি বা ভ্রমণের পরিকল্পনা দেখালে দামি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়।

১১. শিক্ষা ও অনলাইন টিউটোরিয়াল

নতুন কিছু শেখার বা দ্রুত টিউটোরিয়াল খোঁজার জন্য দর্শক ইউটিউব ব্যবহার করেন। কোডিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ফটোগ্রাফি, ভাষা শেখা বা একাডেমিক টিউটোরিয়াল—এগুলো দীর্ঘমেয়াদি ভিউ ধরে রাখে। শিক্ষামূলক ভিডিওতে দর্শকেরা সচরাচর বেশি সময় ভিডিও দেখেন, ফলে এডসেন্স থেকে আয়ও বেশি হয়।

১২. গেমিং ভিডিও

গেমপ্লে, লাইভ স্ট্রিমিং, গেম রিভিউ—বিশেষ করে গেমিং কমিউনিটিতে বড় ফ্যান ফলোয়িং থাকলে এডসেন্স ও স্পন্সর উভয় থেকে ভালো আয় হয়।

