টিকটকে ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে

বর্তমান ডিজিটাল দুনিয়ায় কনটেন্ট মানে শুধু ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করলেই হয় না, সময়, ধারাবাহিকতা ও স্ট্র্যাটেজি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। টিকটকের মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন প্ল্যাটফর্মে কখন ভিডিও পোস্ট করা হচ্ছে, তা অনেক সময় ভিডিওর রিচ বা ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনায় বড় ভূমিকা রাখে। তবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ম্যানুয়ালি ভিডিও পোস্ট করা অনেকের জন্যই সময়সাপেক্ষ, ঝামেলাপূর্ণ বা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, যাঁরা নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করেন।
এ সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হলো—ভিডিও শিডিউল। অর্থাৎ, আপনি চাইলে টিকটকে আগেই ভিডিও আপলোড করে রাখতে পারেন, যা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পোস্ট হবে। এতে আপনি সময় বাঁচাতে পারবেন, কনটেন্ট প্ল্যানিং আরও গোছানো হবে এবং অ্যালগরিদমের জন্য আদর্শ সময়টাও কাজে লাগাতে পারবেন। ডেস্কটপের ব্রাউজার থেকে খুব সহজেই ভিডিও শিডিউল করা যায়।
ব্রাউজার থেকে টিকটকের ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে
১. আপনার ওয়েব ব্রাউজার থেকে আপনার টিকটক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন।
২. এবার বাম পাশের ওপরের দিকে থাকা আপলোড বাটনে ক্লিন করুন।
৩. আপনার কাঙ্ক্ষিত ভিডিও আপলোড করুন। ভিডিও আপলোডের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিন। যেমন: হ্যাশট্যাগসহ ডেসক্রিপশন লিখুন, প্রয়োজনে কভার এডিট করুন এবং আপনার অডিয়েন্স নির্বাচন করুন।
৪. পেজের মাঝখানে থাকা শিডিউল অপশনটি নির্বাচন করুন। এখন আপনার পছন্দের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করুন।
৫. এ পৃষ্ঠার নিচে থাকা লাল রঙের ‘শিডিউল’ বাটনে চাপ দিন।
এভাবে আপনার ভিডিওটি শিডিউল হয়ে যাবে।
টিকটকের ভিডিও শিডিউলের সীমাবদ্ধতা
এ ছাড়া একবার শিডিউল বোতামে ক্লিক করে ভিডিও শিডিউল করার পর সেটি আর এডিট করা যাবে না। যদি কোনো পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে শিডিউল করা ভিডিওটি মুছে ফেলতে হবে এবং নতুনভাবে এডিট করে আবার ভিডিও আপলোড ও শিডিউল করতে হবে।