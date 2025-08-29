টিকটকের কালেকশন ফিচার কী, ব্যবহার করবেন যেভাবে

প্রতিদিন টিকটকে স্ক্রল করতে করতে অসংখ্য মজার, তথ্যবহুল বা দরকারি ভিডিও আমাদের নজরে আসে। অনেকেই সেগুলো আবার পরবর্তীকালে দেখার জন্য সেভ করেও রাখি। তবে সমস্যা হয় তখনই, যখন প্রয়োজনের সময় সেই সেভ করা ভিডিও খুঁজে পাওয়া দায় হয়ে পড়ে। একগাদা ভিডিওর ভিড়ে ঠিক কোনটা কোথায় আছে—তা মনে রাখা কঠিন! তাই টিকটকের কালেকশন ফিচার ব্যবহার করে এগুলো গুছিয়ে রাখা যায়।
কালেকশন ফিচার কী
টিকটকের কালেকশন ফিচারের মাধ্যমে নিজের সেভ করা ভিডিওগুলোকে আলাদা আলাদা ‘ফোল্ডার’ বা ‘শ্রেণি’তে সাজিয়ে রাখতে পারেন। যেমন—‘রান্নার রেসিপি’, ‘টেক টিপস’, ‘ফ্যাশন আইডিয়া’ বা ‘মোটিভেশনাল ভিডিও’।
অনেক ভিডিও সেভ করলেও এই ফিচারের মাধ্যমে সেগুলো দ্রুত খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। প্রয়োজনের সময় বারবার স্ক্রল করতে হয় না। ফিচারটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ভিডিও এক জায়গায় রাখার সুযোগ দেয়।
কালেকশন তৈরি করবেন যেভাবে
১. প্রথমেই টিকটক অ্যাপ থেকে নিচের ডান দিকে থাকা ‘প্রোফাইল’ আইকোনে ট্যাপ করুন।
২. এরপর ‘বুকমার্ক’ অপশনটি খুঁজে বের করুন ও এতে ট্যাপ করুন। এর ফলে বুকমার্ক অপশনের নিচে ‘কালেকশন’ অপশন দেখা যাবে।
৩. কালেকশন অপশনে ট্যাপ করুন।
৪. এখন ‘ক্রিয়েট কালেকশন’ অপশনে ট্যাপ করুন।
৫. কালেকশন ফোল্ডারের জন্য একটি নাম নির্বাচন করুন।
৬. এখন ‘নেক্সট’ অপশনে ট্যাপ করুন।
৭. এখন আপনার সব সেভ করা ভিডিও দেখা যাবে। যে ভিডিওটি কালেকশনে যুক্ত করতে চান তার ওপর ট্যাপ করে নির্বাচন করুন।
৮. নিচের দিকে থাকা ‘অ্যাড ভিডিও’ অপশনে ট্যাপ করুন।