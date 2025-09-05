বিষয় অনুযায়ী টিকটক ভিডিওর উপযুক্ত দৈর্ঘ্য নির্বাচন করবেন যেভাবে

ভিডিও কনটেন্টের জগতে টিকটক এখন অন্যতম জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম। তবে শুধু ভালো কনটেন্ট তৈরি করলেই হবে না, সেটি কতক্ষণ দেখানো হচ্ছে তা দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিকটকে ভিডিওর দৈর্ঘ্য ঠিক করার ক্ষেত্রে বিষয় অনুযায়ী সঠিক দৈর্ঘ্য বাছাই করা গেলে, আপনার বার্তা অনেক বেশি কার্যকর ও প্রভাবশালী হবে।
সোশ্যালইনসাইডারের (Socialinsider) তথ্য অনুযায়ী, ৯০-১২০ সেকেন্ডের ভিডিও সবচেয়ে বেশি ভিউ ও এনগেজমেন্ট পায়। তবে টিকটকে সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টার ভিডিও আপলোডের সুবিধা রয়েছে।
টিকটকের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ভিডিওর ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও প্রভাব থাকে। নিচে কীভাবে এই ভিডিওর দৈর্ঘ্যগুলো ব্যবহার করা যায়, তা তুলে ধরা হলো:
সংক্ষিপ্ত টিকটক ভিডিও (৩০ সেকেন্ডের কম)
মাঝারি দৈর্ঘ্যের ভিডিও (৩০-৬০ সেকেন্ড)
দীর্ঘ ভিডিও (১-১০ মিনিট)