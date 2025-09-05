হোম > প্রযুক্তি > নো হাউ

বিষয় অনুযায়ী টিকটক ভিডিওর উপযুক্ত দৈর্ঘ্য নির্বাচন করবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

টিকটকের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ভিডিওর ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও প্রভাব থাকে। ছবি: সংগৃহীত

ভিডিও কনটেন্টের জগতে টিকটক এখন অন্যতম জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম। তবে শুধু ভালো কনটেন্ট তৈরি করলেই হবে না, সেটি কতক্ষণ দেখানো হচ্ছে তা দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিকটকে ভিডিওর দৈর্ঘ্য ঠিক করার ক্ষেত্রে বিষয় অনুযায়ী সঠিক দৈর্ঘ্য বাছাই করা গেলে, আপনার বার্তা অনেক বেশি কার্যকর ও প্রভাবশালী হবে।

সোশ্যালইনসাইডারের (Socialinsider) তথ্য অনুযায়ী, ৯০-১২০ সেকেন্ডের ভিডিও সবচেয়ে বেশি ভিউ ও এনগেজমেন্ট পায়। তবে টিকটকে সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টার ভিডিও আপলোডের সুবিধা রয়েছে।

টিকটকের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ভিডিওর ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও প্রভাব থাকে। নিচে কীভাবে এই ভিডিওর দৈর্ঘ্যগুলো ব্যবহার করা যায়, তা তুলে ধরা হলো:

সংক্ষিপ্ত টিকটক ভিডিও (৩০ সেকেন্ডের কম)

  • দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য চমৎকার, যেমন: হিউমার বা হাস্যরসাত্মক, ট্রেন্ডিং চ্যালেঞ্জ বা শর্ট হুক।
  • একক টিপস বা আইডিয়া প্রকাশের জন্য আদর্শ।
  • এ ধরনের ভিডিওতে সরাসরি মূল বক্তব্যে চলে যান, শুরুতে আকর্ষণীয় তথ্য দেন এবং মেসেজটি যেন পরিষ্কার হয়, তা নিশ্চিত করুন।

মাঝারি দৈর্ঘ্যের ভিডিও (৩০-৬০ সেকেন্ড)

  • ছোট টিউটোরিয়াল, গল্প বলার কনটেন্ট বা পণ্যের ঝলক দেখানোর জন্য উপযুক্ত।
  • কিছুটা বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে আকর্ষণ বজায় রাখা জরুরি।
  • ভিডিওর গতি রাখুন দ্রুত এবং এমন কিছু উপস্থাপন করুন, যাতে দর্শকের সময় দেওয়া সার্থক মনে হয়।

দীর্ঘ ভিডিও (১-১০ মিনিট)

  • বিস্তারিত টিউটোরিয়াল, পণ্য রিভিউ বা পর্দার অন্তরালের দৃশ্য দেখানোর জন্য আদর্শ।
  • জটিল বা গভীর বিষয় ব্যাখ্যার জন্য এই দৈর্ঘ্য বেশ কার্যকর।
  • এ ধরনের ভিডিওতে বিষয়বস্তু ভাগ করে উপস্থাপন করুন, যাতে দর্শক সহজে অনুসরণ করতে পারে। চাইলে টাইম স্ট্যাম্প বা অধ্যায়ভিত্তিক বিভাজন ব্যবহার করতে পারেন, যাতে দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখা যায়।
