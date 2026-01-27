আগামীকাল শুরু হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন প্রদর্শনী

তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী ‘ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২৬’ শুরু হচ্ছে আগামীকাল বুধবার। রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চার দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী যৌথভাবে আয়োজন করছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
আয়োজকেরা জানান, এবারের প্রদর্শনীতে দেশি ও বিদেশি মোট ৭৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী জানান, প্রযুক্তি খাতের এক সম্মিলন হবে এই মেলা। এতে ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া, তথ্যপ্রযুক্তিবিদসহ খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা অংশ নেবেন।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা বলেন, এবারের এক্সপোতে দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের সেরা উদ্ভাবনগুলো প্রদর্শিত হবে। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত অংশগ্রহণ বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রাকে তুলে ধরবে।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সদস্য (বিনিয়োগ ও পার্ক সমন্বয়) ও আইসিটি বিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান বলেন, ‘এই এক্সপো কেবল প্রযুক্তি প্রদর্শনের স্থান নয়, এটি বাংলাদেশের বিনিয়োগ সক্ষমতা, নীতিগত প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রতিফলন। একটি সংযুক্ত, বিনিয়োগবান্ধব ও টেকসই ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’
বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, এই এক্সপোতে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবন ও দেশীয় প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন সেমিনার ও জ্ঞানভিত্তিক আয়োজন থাকবে। এ ছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আইসিটি খাতে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, তরুণদের অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে এই এক্সপো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।
বিসিএস মহাসচিব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম জানান, প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রদর্শনী রাত ৮টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। অন্যান্য দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনীতে বিনা মূল্যে প্রবেশের সুযোগ থাকলেও অনলাইনে (www.ddiexpo.com.bd) অথবা স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে।
প্রদর্শনীতে বিভিন্ন পণ্যে ছাড় ও অফারের বিষয়ে জানানো হয়, কম্পিউটারের পাশাপাশি ব্র্যান্ড ফোনে ছাড় পাবেন গ্রাহক। দেখা দিতে পারে স্যামসাংয়ের তিন ভাঁজের স্মার্টফোন। অনার আনছে ডিপফেক ভিডিও শনাক্তের ডিভাইস। শাওমি পণ্য ক্রয়ে ছাড়ের পাশাপাশি উপহারও দেবে। ভাগ্যবানদের জন্য লেনেভো দেবে ই-বাইক।
এক্সপোতে থাকবে ইনোভেশন জোন, ডিজিটাল ডিভাইস জোন, মোবাইল জোন, ই-স্পোর্টস জোন ও বিটুবি জোন। ডিজিটাল ডিভাইস জোন ও মোবাইল জোনে পছন্দমতো পণ্য ক্রয়ের সুযোগ থাকবে।
প্রদর্শনী চলাকালে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাঁচটি সেমিনার ও চারটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।
এই আয়োজনে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, বিশেষজ্ঞ, উদ্যোক্তা ও সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করবেন। প্রতিদিনই থাকবে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যের বিশেষায়িত প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতা।
স্যাটেলাইট ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের আওতায় থাকবে, যা দর্শনার্থীদের এই অত্যাধুনিক ইন্টারনেট প্রযুক্তি সরাসরি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হবে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী।