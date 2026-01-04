হোম > খেলা > অন্য খেলা

রাজশাহীকে টপকে আজ সবার ওপরে উঠবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক    

৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দলটির পেসার রিপন মন্ডলও আছেন দারুণ ছন্দে। ছবি: বিসিবি

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ৬ পয়েন্ট নিয়ে এখন পর্যন্ত সবার ওপরে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দুই, তিন ও চারে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালস, রংপুর রাইডার্স ও সিলেট টাইটান্স প্রত্যেকেরই সমান ৪ পয়েন্ট। আজ কমপক্ষে দুটি দলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠার সুযোগ থাকছে। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের নেট রানরেট ‍+০.১৪৫। চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটের নেট রানরেট ‍+১.৪৩০, ‍+০.৮৮৫ ও -০.১০৫। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে বিপিএলে মুখোমুখি হবে সিলেট-চট্টগ্রাম। সন্ধ্যায় মাঠে নামবে ঢাকা-রংপুর। দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে শুরু হয়েছে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট। এখন বৃষ্টির বাগড়ায় খেলা বন্ধ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২১১ রান করেছে ইংল্যান্ড। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

সিলেট-চট্টগ্রাম

বেলা ১টা

সরাসরি

ঢাকা-রংপুর

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

সিডনি টেস্ট: প্রথম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিগ ব্যাশ লিগ

মেলবোর্ন স্টারস-মেলবোর্ন রেনেগেডস

বেলা ১টা ৫ মি., সরাসরি

পার্থ স্কর্চার্স-অ্যাডিলেড স্টাইকার্স

বিকেল ৪টা ১৫ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-ম্যান. ইউনাইটেড

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ফুলহাম-লিভারপুল

রাত ৯টা

সরাসরি

ম্যানসিটি-চেলসি

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-সান্ডারল্যান্ড

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

