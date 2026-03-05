এবার কি তবে ইংল্যান্ডের প্রতিশোধ

এই নিয়ে টানা তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। ২০২২ সালে অ্যাডিলেডে ১০ উইকেটে জেতে ইংল্যান্ড। এরপর গায়ানায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিতে ৬৮ রানে জিতে ইংল্যান্ডকে হারায় ভারত। আজ ইংলিশদের প্রতিশোধের পালা। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
ভারত-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
নারী এশিয়ান কাপ
ফিলিপাইন-দক্ষিণ কোরিয়া
সকাল ৯টা
সরাসরি
ইরান-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ২টা
সরাসরি
টফি