মোদি স্টেডিয়ামে এবারও কি ভারতের স্বপ্নভঙ্গ নাকি শিরোপা জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে রানার্সআপ হয়েছিল ভারত। সেবার স্বাগতিকদের কাঁদিয়ে শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। আজ একই মাঠে আরেকটি আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে খেলবে ভারত। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ফাইনাল

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল খেলা সরাসরি

মেয়েদের এশিয়ান কাপ

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া

বিকেল ৪টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

এফএ কাপ

ফুলহাম-সাউদাম্পটন

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

পোর্ট ভেল-সান্ডারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি লিভ

লিডস-নরউইচ সিটি

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

