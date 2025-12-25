সতীর্থকে দিয়ে গোল করালেন রোনালদো, আল নাসরের বিশাল জয়

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে আটকে রাখা কি এতই সহজ! নিয়মিত গোল করছেন। যদি গোল করতে নাও পারেন, অ্যাসিস্ট করে দলের জয়ে অবদান রাখেন। গত রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-এর ম্যাচে ঘটেছে এমন ঘটনা। প্রতিপক্ষকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেছে তাঁর দল আল নাসর।
এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-এর ম্যাচে গত রাতে আল নাসর খেলেছে আল জাওরার বিপক্ষে। এই ম্যাচে গোল না পেলেও সতীর্থকে দিয়ে একটি গোল করিয়েছেন রোনালদো।রিয়াদের আল আওয়াল পার্কে আল জাওরাকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। প্রতিপক্ষের রক্ষণ দুর্গ ভেদ করে যেভাবে রোনালদোর অ্যাসিস্টে গোল করেছেন জোয়াও ফেলিক্স, সেটা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। এই ম্যাচে আল নাসরের চার ফুটবলার করেছেন ৫ গোল।
আল জাওরার বিপক্ষে ৩০ মিনিটের মধ্যে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। ১২, ১৯ ও ২৯ মিনিটে আল নাসরের গোল তিনটি করেছেন কিংসলে কোমান, ওয়েসলি ও আব্দুল্লাহ আল আমরি। যার মধ্যে কিংসলে কোমানকে দিয়ে গোল করিয়েছেন অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল। ২৯ মিনিটে আমরির গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফেলিক্স। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে ব্যবধান চারগুণ করে ফেলে আল নাসর। ৪৪ মিনিটে ডি বক্সের কাছাকাছি গিয়ে রোনালদো পাস রিসিভ করেন। তাঁর সামনে থাকা আল জাওরার ডিফেন্ডারের মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে দেন। রোনালদোর পাস রিসিভ করে ফেলিক্স ছুটতে থাকেন আল জাওরার গোলপোস্ট বরাবর। তাঁকে থামাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন আল জাওরার ডিফেন্ডাররা। প্রথমে ফেলিক্সের শট গোলবারে আটকে যাওয়ার পর ডান দিক থেকে আসা প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার সেটা ক্লিয়ার করতে গেলে বল জালে জড়িয়ে যায়।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে না হতেই গোলের দেখা পায় আল জাওরা। ৫০ মিনিটে স্ট্রাইকার ইবরাহিম বাদামোসির গোলে ব্যবধান কমায় আল জাওরা। দ্রুতই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় আল নাসর। ৫৬ মিনিটে কোমান করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। শেষ পর্যন্ত ৫-১ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসর। ৬ ম্যাচে ৬ জয়ে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপে শীর্ষস্থানে থেকে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু শেষ করেছে রোনালদোর দল। সমান ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আল জাওরা ও ইস্তিকলল। গোয়া ৬ ম্যাচ খেলেও কোনো পয়েন্ট পায়নি।