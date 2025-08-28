মেয়েদের কাছ থেকে প্রেরণা নিচ্ছেন মোরসালিনরা

মেয়েদের হাত ধরে ফুটবলে একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে বাংলাদেশ। এক মাসের ব্যবধানে এশিয়ান কাপে নাম লিখিয়েছে জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল। মেয়েদের কাছ থেকে এবার অনুপ্রেরণা নিচ্ছেন ছেলেরাও।
অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই খেলতে আগামীকাল ভিয়েতনামে যাবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। বাহরাইনে ১২ দিনের ক্যাম্প শেষে পরশু ঢাকায় ফিরেছে তারা। জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনের আগে আজ উঠে আসে মেয়েদের সাফল্যের প্রসঙ্গ। সাংবাদিকদের অধিনায়ক শেখ মোরসালিন বলেন, ‘মেয়েরা ভালো করছে, এটা আমাদের খুব অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই ভালো করার জন্য।’
অনুশীলন শেষে আজ চূড়ান্ত হবে ২৩ জনের দল। ফাহামিদুল ইসলাম ইতালি থেকে ১ সেপ্টেম্বর সরাসরি যোগ দেবেন ভিয়েতনামে। প্রথম ম্যাচে তিনি খেলবেন কি না তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। শুরুর একাদশে অবশ্য থাকবেন না বলে নিশ্চিত করেছেন প্রধান কোচ সাইফুল বারী টিটু।
অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৩ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমেন ও ৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে লড়বে তারা।