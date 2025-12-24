১১৬ কোটি টাকায় সৌদি দ্বীপে রোনালদোর বিলাসবহুল ভিলা

২০২৩ সাল থেকে আল নাসরের জার্সিতে খেলছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ তারকা ফুটবলারের কাছে গত আড়াই বছরে সৌদি আরব হয়ে গেছে নিজের ‘দ্বিতীয় বাড়ি’। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশে এবার বিলাসবহুল দুটি ভিলা কিনেছেন রোনালদো। পর্তুগিজ তারকার খরচ হয়েছে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সানের’ গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে রোনালদোর দুটি বিলাসবহুল ভিলার কথা। এই দুই ভিলা কিনতে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ফরোয়ার্ড ৭০ লাখ পাউন্ড খরচ করেছেন ব্রিটিশ এই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১১৫ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। দু্টি ভিলারই দাম পড়েছে সাড়ে তিন লাখ পাউন্ড করে। নুজুমা নামে লোহিত সাগরের নির্জন দ্বীপে বিলাসবহুল ভিলা দুটি কিনেছেন। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে ৮০০ মাইল (১২৮৭ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত এই নুজুমা দ্বীপ।
রোনালদোর বিলাসবহুল ভিলা দুটি ভিলা ‘লোহিত সাগর আন্তর্জাতিক প্রকল্পে’র অংশ। ব্যক্তিগত দ্বীপে গড়ে তোলা হয়েছে এই ভিলাগুলো। এগুলোর নকশা করেছেন ব্রিটিশ স্থপতি লর্ড নরমান ফস্টার। মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে। সাদা বালুতে ঘেরা এই দ্বীপে ১৯ আল্ট্রা-প্রাইভেট ভিলা রয়েছে। চারপাশে স্বচ্ছ নীল জলে প্রকৃতি যেন দুহাত ভরে সাজিয়েছে এই দ্বীপ। নৌকা, সি-প্লেন ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনে নুজুমা দ্বীপে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।
২০২৩ সালে প্রথম রিসোর্ট চালু হওয়ার পরই রোনালদো ও তাঁর সঙ্গীনী জর্জিনা রদ্রিগেজ একাধিকবার রেড সিতে গিয়েছেন। এই দ্বীপের অনন্য সাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেই মূলত ভিলা কিনতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘যখন আমরা প্রথম এখানে (লোহিত সাগরের দ্বীপে) এসেছিলাম, জর্জিনা আর আমি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি। এখানে আমরা শান্তি খুঁজে পাই। এখন যেহেতু নিজেদের বাড়ি হয়েছে, চাইলে পরিবারকে নিয়ে দারুণ সময় কাটাতে পারব। সত্যিই অসাধারণ এক জায়গা এটা।’
বিশ্বের অন্যতম দ্বীপভিত্তিক বিলাবহুল আবাসন প্রকল্পগুলোর একটি হলো ‘দ্য রেড সি রেসিডেন্সেস’। রোনালদোর নুজুমা দ্বীপের দুই ভিলা এই প্রকল্পের অংশ। দ্য রেড সি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী জন পাগানো বলেন, ‘রোনালদো-জর্জিনাকে দ্য রেড সি রেসিডেন্সেসে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা সত্যি আনন্দিত। যারা প্রশান্তি খুঁজছেন, তাঁদের জন্য সত্যি অসাধারণ এক জায়গা এটা। আমরা দ্য রেড সি রেসিডেন্সেস প্রকল্পের অধীনে আরও নতুন কিছু করতে উন্মুখ হয়ে আছি।’