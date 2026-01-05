হোম > খেলা > ফুটবল

​মালদ্বীপে চার জাতি টুর্নামেন্ট খেলার আমন্ত্রণ পেল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

চারজাতি টুর্নামেন্ট খেলতে হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়াদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে মালদ্বীপ। ছবি: ফেসবুক

মালদ্বীপ ফুটবলের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে চার জাতি আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশ। নিশ্চিত করেছেন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার।

চলতি বছরের জুনে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অব মালদ্বীপ (এফএএম)। সম্প্রতি মালদ্বীপ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এই টুর্নামেন্টের জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কাছে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে। স্বাগতিক মালদ্বীপ ছাড়াও এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার আরও দুই দেশ শ্রীলঙ্কা ও নেপালকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে টুর্নামেন্টে খেলার ব্যাপারে সবুজসংকেত দিয়েছে। বাংলাদেশ অবশ্য এখনো হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। পরে সিদ্ধান্ত জানাবে।

মালদ্বীপের ফুটবল ইতিহাসের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি বেশ বড় পরিসরে আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। ১৯৫০ সালে দেশটিতে ফুটবলের স্বতন্ত্র গভর্নিং বডি গঠিত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সম্প্রতি মালদ্বীপের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে একটি বিশেষ ফুটবল উৎসবের আয়োজন করা হয়। যেখানে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর উপস্থিতিতে টুর্নামেন্টের লোগো উন্মোচন করা হয়েছে।

এর আগে ২০০০ সালে মালদ্বীপ ফুটবলের সুবর্ণজয়ন্তী টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছিল। সেবার ফাইনালে স্বাগতিক মালদ্বীপকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেই টুর্নামেন্টে ৩ ম্যাচ খেলে দুটিতে ড্র ও একটিতে হেরেছে বাংলাদেশ।

সম্পর্কিত

১৪ মাসেই আমোরিমকে ছাঁটাই করল ইউনাইটেড

মেয়েদের লিগে মারামারি-লাল কার্ডের ম্যাচে ২৩ গোল

চলে গেলেন বাংলাদেশের সাবেক ফুটবলার নীরা

৩ গোলে পিছিয়ে থেকেও কিংসকে রুখে দিল ফকিরেরপুল

পারিশ্রমিক না পেয়ে ৪ মাসেই বসুন্ধরা ছাড়লেন কিউবা মিচেল

পয়েন্ট খুইয়ে বছর শুরু মোহামেডানের

লিগের সম্প্রচার বন্ধ, কী বলছে বাফুফে

লিগের মাঝপথে মোহামেডান ছাড়ার ঘোষণা মুজাফফরভের

মেসির সঙ্গে হচ্ছে না নেইমারের পুনর্মিলন, এখন কী হবে

হাঁটু্র চোটে এমবাপ্পে, অনিশ্চয়তায় রিয়াল মাদ্রিদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা