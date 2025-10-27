কেন রিয়াল ছাড়ার ‘হুমকি’ দিলেন ভিনিসিয়ুস

টানা চারটি এল ক্লাসিকো হারার পর অবশেষে স্বস্তি ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে। লা লিগার সবচেয়ে জমজমাট দ্বৈরথে বার্সেলোনাকে ২–১ গোলে হারিয়েছে তারা। মাঠের খেলায় স্বস্তি ফিরলেও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ইস্যুতে চিন্তা ভর করেছে লস ব্লাঙ্কোসদের। একটি ঘটনায় রীতিমতো রিয়াল ছাড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার।
মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছে রিয়াল ও বার্সা। স্বাগতিকদের জয়ের পথে কোনো গোল করতে না পারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ঝলক দেখান ভিনিসিয়ুস। সুযোগ পেলেই বল নিয়ে হানা দিয়েছেন সফরকারী রক্ষণে। জুড বেলিংহামের গোলে অবদানও আছে তাঁর। এরপরও পুরো ৯০ মিনিটে তাঁকে খেলাননি জাবি আলোনসো। ম্যাচের ৭২ মিনিটে ভিনিসিয়ুসকে তুলে রদ্রিগো গোজকে মাঠে নামান রিয়াল মাদ্রিদ। বিষয়টি মেনে নিতে পারেননিন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার।
মাঠেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন ভিনিসিয়ুস। এমনকি মাঠে ছেড়ে টানেলে হাঁটার পথে রিয়াল ছাড়ার কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। মাদ্রিদের ক্লাবটির একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে স্প্যানিশ প্রচারমাধ্যম মার্কা। এমনকি দলের জয় নিশ্চিত হওয়ার পরও মুখে হাসি দেখা যায়নি ভিনিসিয়ুসের। বিষয়টি প্রাথমিকভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল রিয়ালের অন্যান্য ফুটবলার এবং ম্যানেজমেন্টকে। যদিও ম্যাচ শেষে ভিনিসিয়ুসের রিয়াল ছাড়ার হুমকি গুরুত্বের সঙ্গে নেননি আলোনসো।
তিনি বলেন, ‘ভিনিসিয়ুসের সাথে আমার অনেক ভালো স্মৃতি আছে। আমি কী গুরুত্বপূর্ণ তা ভুলে যেতে চাই না। তবে আমরা বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব। ভিনিসিয়ুস দারুণ পারফর্ম করেছে। বাকিরাও ভালো করেছে। তাই জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। এটা ঠিক যে আমরা যেভাবে সুযোগ তৈরি করেছি তার তুলনায় জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতে পারতো। আমরা আপাতত এই জয়টা উপভোগ করব এবং পরে ভিনিসিয়ুসের সাথে কথা বলব।’
আলোনসো ভিনিসিয়ুসের হুমকি হালকাভাবে নিলেও এটা শঙ্কার কারণ হতে পারে রিয়ালের জন্য। গত মৌসুম থেকেই সৌদি প্রো লিগের একাধিক ক্লাব থেকে প্রস্তাব পেয়ে আসছেন ভিনিসিয়ুস। গত কয়েক মাস ধরে স্প্যানিশ জায়ান্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ফাটল ধরেছে ব্রাজিলিয়ান তারকার। শোনা যাচ্ছিল স্পেন ছেড়ে সৌদি আরব পাড়ি জমাবেন ভিনিসিয়ুস। মাঝে কিছুদিন থমকে থাকলেও হুমকি দিয়ে এবার রিয়াল ছাড়ার সম্ভাবনাকে নতুন করে উসকে দিলেন এই ফুটবলার।