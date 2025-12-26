হোম > খেলা > ফুটবল

না ফেরার দেশে স্কটিশ কিংবদন্তি ফুটবলার

৭২ বছর বয়সে মারা গেলেন জন রবার্টসন। ছবি: সংগৃহীত

জন রবার্টসনের সময়ই ফুটবল ইতিহাসের সেরা সময় কাটিয়েছিল নটিংহাম ফরেস্ট। ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে টানা দুইবার জিতেছে ইউরোপিয়ান কাপ। বর্তমানে যেটা চ্যাম্পিয়নস লিগ নামে পরিচিত। আজ ৪৫ বছরের পুরোনো ইতিহাসটা বলতে হচ্ছে জন রবার্টসনের কারণে। না ফেরার দেশে চলে গেলেন স্কটিশ এই কিংবদন্তি ফুটবলার।

৭২ বছর বয়সে গতকাল মারা গেলেন রবার্টসন। তাঁর মৃত্যুতে সামাজিক মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেছে নটিংহাম ফরেস্ট। ইংলিশ ক্লাবটি গতকাল নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, ‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নটিংহাম ফরেস্টের কিংবদন্তি জন রবার্টসনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করছি। আমাদের ক্লাবের সত্যিকারের কিংবদন্তি তিনি। দুবার ইউরোপিয়ান কাপজয়ী জিতেছেন জন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এবং ক্লাবের প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন নটিংহাম ফরেস্ট সব সময়ই মনে রাখবে। জনের পরিবার, বন্ধু ও নিকট জনদের পাশে আমরা আছি। শান্তিতে ঘুমান আমাদের কিংবদন্তি রোব্বো।’

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগে জন গতকাল খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের বড়দিন উৎসবের দিন মারা গেছেন বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলেন, ‘জন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বড়দিনের সকালে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা তখন উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে হার মেনেছেন তিনি ও তাঁর কন্যা জেসিকার সঙ্গে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। অনেকের কাছে তিনি ফুটবলের নায়ক। তবে আমাদের কাছে জন শুধুই একজন পিতা।’

চ্যাম্পিয়নস লিগের পূর্ববর্তী সংস্করণ ইউরোপিয়ান কাপে নটিংহাম ফরেস্ট ১৯৭৯, ১৯৮০ সালে টানা দুই বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রবার্টসনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সেই। ১৯৭৯ সালে ফাইনালে মালমোর বিপক্ষে ফরেস্ট ১-০ গোলে জিতেছিল। সেবার রবার্টসনের ক্রস থেকে জয়সূচক গোল করেছিলেন ট্রেভর ফ্রান্সিস। পরের বছর হামবুর্গের বিপক্ষে ফাইনালে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন রবার্টসন। এই ইউরোপিয়ান কাপও ১-০ গোলে জিতেছিল ফরেস্ট। স্কটল্যান্ডের তারকা ফুটবলারকে ‘পিকাসো’ উপাধি দিয়েছিলেন ফরেস্টের তৎকালীন কোচ ব্রায়ান ক্লফ। স্কটল্যান্ডের জার্সিতে পাঁচ বছরে ২৮ ম্যাচে ৮ গোল করেছিলেন রবার্টসন।

