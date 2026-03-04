মিলিকে নিয়ে দুই মাস আগে যেভাবে ছক কষেছিলেন বাংলাদেশ কোচ

নারী এশিয়ান কাপে বাংলাদেশের প্রথমের সঙ্গে মিলি আক্তারের জন্যও ছিল সেটা আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক ম্যাচ। চীনের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ম্যাচে বাংলাদেশ ২-০ গোলে হারলেও কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর হৃদয় জয় করেছে। চীনের সামনে বাংলাদেশের প্রাচীর বনে যাওয়া মিলিকে নিয়ে অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল বলে জানিয়েছেন গোলরক্ষক কোচ মাসুদ আহমাদ।
মিলিকে গতকাল চীনের বিপক্ষে শুরুর একাদশে রেখে চমক দেখিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধান কোচ পিটার বাটলার।অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে রুপনার পারফরম্যান্স যে খারাপ ছিল তা কিন্তু নয়। লিগে এক ম্যাচেও তিনি গোল হজম করেননি। সবগুলোতেই রেখেছেন ক্লিন শিট। তবু চীনের বিপক্ষে প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক ছিলেন না তিনি। উল্টো তাঁর পরিবর্তে খেলিয়েছেন মিলিকে। সিডনিতে নারী এশিয়ান কাপের ম্যাচটিতে বাংলাদেশের লক্ষ্য বরাবর ১১ শট নিয়েছিল চীন। যার মধ্যে আটটাই ঠেকিয়েছেন মিলি। র্যাঙ্কিংয়ের ৯৫ ধাপ এগিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে এমন পারফরম্যান্স দেখাবেন ১৯ বছর বয়সী গোলরক্ষক, তাও নিজের প্রথম ম্যাচে— একেবারেই অকল্পনীয়।
চীনের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে দুই দিনের বিরতি পাচ্ছে বাংলাদেশ। আজ রিকভারি সেশনের ফাঁকে আফঈদা-মারিয়া মান্দারা সিডনি অপেরা হাউজ, হারবার ব্রিজসহ অনেক জায়গায় ঘুরেছেন তাঁরা। বাফুফের এক ভিডিও বার্তায় মাসুদ বলেন, ‘আসলে মিলিকে নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা আরও দুই মাস আগে থেকে। আমরা চীনের বিপক্ষেমিলিকে দিয়ে শুরু করব। এই পরিকল্পনা আমরা আরও দুই মাস আগে থেকে প্রধান কোচের সঙ্গে কথা বলে আমরা ঠিক করেছি। আমাদের ঘরোয়া নারী লিগ ও অনুশীলন সেশনগুলোতে আমরা সেভাবেই কাজ করেছি চীনের শক্তির জায়গাগুলো নিয়ে, যেখানে আমরা মিলির উচ্চতাকে কাজে লাগাতে পারি। মিলি প্রমাণ করেছে যে খেলতে পারে।’
সিডনিতে পরশু নারী এশিয়ান কাপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-উত্তর কোরিয়া। যেখানে চীনের চেয়েও ৮ ধাপ এগিয়ে রয়েছে উত্তর কোরিয়া। র্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বর দলের বিপক্ষে আফঈদা-ঋতুপর্ণা চাকমারা ভালো খেলবেন বলে আশা মাসুদের। বাফুফের ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের গোলরক্ষক কোচ বলেন, ‘ভাগ্য যদি আমাদের সহায় থাকে, আমরা যদি একটা পয়েন্ট আনতে পারি পরের ম্যাচে, তো আমরা সেভাবেই অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছি মেয়েদের। উত্তর কোরিয়াকে নিয়ে আমরা কাজ করব আজ এবং কালকে। আমরা ভিডিও সেশন করব। তারপর মাঠে অনুশীলন সেশন করব। ইনশা আল্লাহ মেয়েরা ভালো করবে।’
চার দলের মধ্যে ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশ অবস্থান করছে তিনে। ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে সবার ওপরে উত্তর কোরিয়া। উজবেকিস্তানের বিপক্ষে উত্তর কোরিয়া জিতেছে ৩-০ গোলে। র্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বরে থাকা উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন মাসুদ। গোলরক্ষক কোচ বলেন,‘আলহামদুলিল্লাহ্ বড় ধরনের কোনো চোট নেই আমাদের দলে। মেয়েরা সুস্থ আছে-সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো দিক। কারণ, পরের ম্যাচটা আরও গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্যে।’