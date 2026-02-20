এশিয়ান কাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল

এশিয়ান কাপ খেলতে আজ অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে সিডনি বিমানবন্দরে অবতরণ করে আফঈদা-ঋতুপর্ণাদের বহনকারী বিমান। আগামীকালই অনুশীলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তারা।
গতকাল বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ২টার দিকে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হয় দল। থাইল্যান্ডে ট্রানজিট হয়ে তারপর যেতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে টুর্নামেন্ট শুরুর ১৩ দিন আগেই সিডনিতে দল পাঠানোর ব্যবস্থা করে বাফুফে। সেখানে ভ্যালেনন্টাইন স্পোর্টসে এক সপ্তাহের ক্যাম্প করবেন ফুটবলাররা। শুধু তা-ই নয়, একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে স্থানীয় এক ক্লাবের বিপক্ষে। এরপর ২৭ ফেব্রুয়ারি উঠবে এএফসি নির্ধারিত হোটেলে।
প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপ খেলার অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ৩ মার্চ সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে নয়বারের চ্যাম্পিয়ন চীনের বিপক্ষে। ৬ মার্চ দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়ার। পার্থে ৯ মার্চ গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলবে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে।
গত বছরের জুলাইয়ে বাছাইপর্বে বাহরাইন, মিয়ানমার ও তুর্কমেনিস্তানকে টপকে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে নাম লেখায় বাংলাদেশ।