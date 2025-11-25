শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

বার্সার আর্থিক সংকটের কথা এখন আর কারও অজানা নয়। কয়েক বছর ধরেই আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে কাতালান দলটিকে বেশি নির্ভর করতে হয়েছে তাদের একাডেমি লা ম্যাসিয়ার খেলোয়াড়দের ওপর। এখন তো ক্লাবেরই মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন একাডেমি থেকে উঠে আসা লামিনে ইয়ামাল। তাঁর সঙ্গে মাঠে দারুণ বোঝাপড়া লা ম্যাসিয়া থেকে উঠে আসা আরেক ফুটবলার ফেরমিন লোপেজের।
অথচ এই লোপেজকেই দলবদলের গ্রীষ্মকালীন উইন্ডোয় পেতে পারত চেলসি। সে সময় স্টামফোর্ড ব্রিজের দলটি লোপেজকে পাওয়ার জন্য ৪ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছিল বার্সেলোনাকে। বার্সা অবশ্য ফেরমিন লোপেজকে বিক্রি করতে রাজি ছিল। কিন্তু মাত্র ৪ কোটি ইউরোয় তাঁকে ছাড়তে চায়নি। সেটা অবশ্য শাপেবরই হয়েছে কাতালান দলটির। দিন দিন ফেরমিন লোপেজ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠছেন হান্সি ফ্লিকের দলের। ২২ বছর বয়সী লোপেজ এখন নিয়মিত থাকছেন বার্সেলোনার শুরুর একাদশে।
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ চেলসি মাঠে যখন খেলবে বার্সেলোনা, তখন লামিনে ইয়ামালের মতো লোপেজও হুমকি হয়ে দাঁড়াবেন স্বাগতিকদের রক্ষণের জন্য। গত মৌসুমে বার্সাকে ত্রিমুকুট জেতাতে ভূমিকা রাখেন লোপেজ। ওই মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সিতে ৪৬ ম্যাচ খেলেছিলেন, তবে বেশির ভাগ ম্যাচেই ছিলেন বদলি। কিন্তু মাঠে তাঁর কার্যকর ভূমিকার জন্য এখন তিনি নিয়মিত একাদশের অংশ হয়ে গেছেন। নতুন মৌসুমে উত্তরোত্তর উন্নতি করছেন লোপেজ। আজ যদি তিনি গোল করেন, তাহলে চেলসি কর্তৃপক্ষের এই উপলব্ধি হতে বাধ্য—কী জিনিসই না হাতছাড়া করেছেন তাঁরা।