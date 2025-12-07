ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কাছে কেন ‘১৫ জুলাই’ বিশেষ দিন হয়ে উঠতে পারে

২০২৬ বিশ্বকাপের লাইনআপ সামনে এসেছে গত পরশু রাতেই। প্রথমবারের মতো ৪৮ দল নিয়ে বিশ্বকাপের আসর বসবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে। বিশ্বমঞ্চে এত দল অংশগ্রহণ করলেও বরাবরের মতো এবারও সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। ফুটবল বিশ্বের দুই দর্শকপ্রিয় দল বলে কথা। বিশ্বকাপে একটা দিন বিশেষ হয়ে আসতে পারে তাদের জন্য।
১২টি গ্রুপে ভাগ হয়ে ৪৮ দল বিশ্বকাপের লড়াইয়ে নামবে। যেখানে গ্রুপ ‘জে’ তে আছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপে লা আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডান। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর থেকেই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের গ্রুপকে তুলনামূলক সহজ মনে করা হচ্ছে।
ব্রাজিল কঠিন গ্রুপে পড়েছে সেটা বলার সুযোগও খুব কম। ‘সি’ গ্রুপে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড। তাদের তুলনায় শক্তির বিচারে বেশ এগিয়ে কার্লো আনচেলত্তির দল। গ্রুপ পর্বের হিসেব-নিকেশ পেছনে ফেলে সামনে উঠে আসছে অন্য প্রসঙ্গ। আরও একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা। সে অপেক্ষা ফুরাতে পারে এবার।
বিশ্বকাপের আগের ২২ আসরে চারবার ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা লড়াই দেখেছে ভক্তরা। সবশেষ ১৯৯০ বিশ্বকাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল একে অন্যের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল। ৩৬ বছরের অপেক্ষা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ২০২৬ বিশ্বকাপে। ড্রয়ের পর নিশ্চিত হয়েছে, সেমিফাইনালের আগে দেখা হচ্ছে না ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার। তার আগে গ্রুপ পর্ব, শেষ বত্রিশ, শেষ ষোল এবং কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা অতিক্রম করতে হবে লাতিন আমেরিকার দুই জায়ান্টকে।
আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট পর্বে ওঠে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় রাউন্ড ও কোয়ার্টার ফাইনাল পেরোতে পারে, তাহলে ১৫ জুলাই আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় (যুক্তরাষ্ট্র সময় বেলা ৩ টা) শেষ চারের লড়াইয়ে দেখা হতে পারে তাদের। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যেটা হবে প্রথম সুপার ক্লাসিকো। সব সমীকরণ মিলে গেলে ১৫ জুলাই দিনটা বিশেষ হয়ে উঠবে পারে এই দুই দল এবং ভক্তদের জন্য।
দেখে নিন বিশ্বকাপে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার বাংলাদেশ সময়ের সূচি
ব্রাজিল
জুন ১৪ ব্রাজিল-মরক্কো নিউজার্সি ভোর ৪ টা
জুন ২০ ব্রাজিল-হাইতি ফিলাডেলফিয়া সকাল ৭ টা
জুন ২৫ ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড মায়ামি ভোর ৪ টা
আর্জেন্টিনা
জুন ১৭ আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া কানসাস সিটি সকাল ৭টা
জুন ২২ আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ডালাস রাত ১১টা
জুন ২৮ আর্জেন্টিনা-জর্ডান ডালাস সকাল ৮টা