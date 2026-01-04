মেয়েদের লিগে মারামারি-লাল কার্ডের ম্যাচে ২৩ গোল

ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের ২১ মিনিটে। মনিকা চাকমাকে পেছন থেকে ফেলে দেন সাবিত্রি ত্রিপুরা। রেফারি অবশ্য ফাউলের বাঁশি বাজাননি। তবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মনিকা। ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের এই মিডফিল্ডার টেনে ধরেন সাবিত্রীকে। মারামারিতে জড়িয়ে একপর্যায়ে টার্ফে পড়ে যান দুজন। এরপর তাঁদের না ঠেকিয়ে, বরং বাকি ফুটবলাররা উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দেন। তহুরা খাতুন, মারিয়া মান্দারা যেন কাউকে ছাড় দিতে রাজি নন।
এমন দৃশ্য নারী ফুটবল লিগে অপ্রত্যাশিত বলা যায়। তাই রেফারিও পকেট থেকে কার্ড বের করতে বাধ্য হন। ২৮ মিনিটে অনেক আলোচনার পর লাল কার্ড দেখেন মনিকা এবং কাচারিপাড়া উন্নয়ন সংস্থার শেখ সামিয়া আক্তার। পরে অবশ্য সাবিত্রীকেই দেওয়া হয়। হলুদ কার্ড দেওয়া হয় ফরাশগঞ্জ অধিনায়ক মারিয়াকে। যদিও রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট ছিলেন কাচারিপাড়ার খেলোয়াড়েরা। তাঁরা ডাগআউটে দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকক্ষণ।
১৫ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর অবশেষে ম্যাচ টার্ফে গড়াতে সক্ষম হন রেফারি। বিতর্কের আগে ও পরের গল্পটা শুধুই ফরাশগঞ্জের। কাচারিপাড়ার বিপক্ষে সাজিয়েছে গোলের মালা। কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ২৩-০ গোলের জয় পেয়েছে আবু ফয়সাল আহমেদের দল। প্রথমার্ধে ৮ গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে জালের দেখা পেয়েছে আরও ১৫ বার। নারী লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় এটি।
আজ ছিল তিনটি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে সদ্যপুস্কুরিনী যুব স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-০ হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে পুলিশ এফসি। সেনাবাহিনীর বিপক্ষে হেরে আসর শুরু করা পুলিশ এফসি এগিয়ে যায় ২০ মিনিটে। ডান দিক থেকে আসা ক্রস ফাঁকায় পেয়ে দারুণ শটে বল জালে জড়ান সানজিদা আক্তার।
৭৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে পুলিশ। সদ্যপুস্কুরিনীর বক্সে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে এক ডিফেন্ডারের হাতে লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিকে গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন আইরিন খাতুন।
ম্যাচসেরা হয়ে সানজিদা বলেন, ‘অনেক ভালো খেলছি। কিন্তু আরও অনেক বেশি মিস করেছি। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে তিন পয়েন্ট চেয়েছিলাম আমরা। আমি যেহেতু সিনিয়র, তাই চেষ্টা করেছি সেরাটা দেওয়ার জন্য।’
দিনের অন্য ম্যাচে, সিরাজ স্মৃতি সংসদ এবং বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি গোলশূন্য ড্র করেছে। আনসার ভিডিপি এই ড্র দিয়ে পয়েন্টের খাতা খুলল, সদ্যপুস্কুরিনীর বিপক্ষে ৩-২ গোলে হেরে লিগ শুরু করেছিল তারা। সিরাজ স্মৃতি সংসদ অবশ্য প্রথম ম্যাচে হারিয়েছিল কাচারিপাড়া একাদশকে ৫-১ গোলে। সেই কাচারিপাড়া বরং আজকের দিনটি ভুলেই যেতে চাইবে।