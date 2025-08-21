তাঁর রেকর্ড ভাঙায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন পিটার শিলটনের

সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক ফ্যাবিও। গত মঙ্গলবার রিও ডি জেনিরোয় কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে আমেরিকা দে ক্যালির বিপক্ষে ফ্লুমিনেন্সের হয়ে মাঠে নেমে ১ হাজার ৩৯১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েন ফ্যাবিও। তিনি ভেঙেছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক পিটার শিলটনের ১৩৯০ ম্যাচের রেকর্ড। পেশাদার ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৭৫ বছর বয়সী শিলটন।
রেকর্ডটিকে ‘দুর্দান্ত সাফল্য’ আখ্যা দিয়ে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সাবেক এই গোলরক্ষক নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘ফ্যাবিও দেইভসন লোপেস মাচিয়েলকে আমার রেকর্ড ভাঙার জন্য অভিনন্দন। ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার যে রেকর্ড আমি ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিল আমার দখলে। রেকর্ড গোলরক্ষকদের পরিবারে থেকে যাওয়াটা দারুণ একটা ব্যাপার। অসাধারণ সাফল্য ফ্যাবিও।’
ফ্যাবিওর রেকর্ড গড়ার ম্যাচে তাঁর দল ফ্লুমিনেন্স জেতে ২-০ গোলে।
১৯৯৭ সালে যে বছর ক্যারিয়ার শুরু করেন ফ্যাবিও, সে বছরই ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন শিলটন। অবশ্য শিলটনের মতো ফ্যাবিও জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি।