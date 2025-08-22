হোম > খেলা > ফুটবল

লাওসে এবার ভিন্ন মিশনে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ এবার ভিন্ন মিশনে যাচ্ছে লাওসে। ছবি: বাফুফে

কিছুদিন আগে লাওসে অনূর্ধ্ব -২০ মেয়েদের এশিয়ান কাপে বাছাই বাংলাদেশের হয়ে খেলে এসেছেন আফঈদা খন্দকার । দলকে প্রতিযোগিতার মূল পর্বে তুলে দিয়েছিলেন। তবে এবার ভিন্ন মিশনে সেই লাওসেই যাচ্ছেন বাংলাদেশের জাতীয় নারী দলের অধিনায়ক। ভুটানের রয়েল থিম্পু কলেজের হয়ে এএফসি নারী চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলতেই লাওস যাত্রা তাঁর।

শুধু আফঈদা নন, বাংলাদেশের আরও চার ফুটবলার — তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শাহেদা আক্তার রিপা ও স্বপ্না রানী লাওসে খেলবেন ভুটানের রয়েল থিম্পু কলেজের হয়ে । এএফসি নারী চ্যাম্পিয়নস লিগে ভুটানের এই দলটি ২৮ আগস্ট উত্তর কোরিয়ার নায়েগোহিয়াং দলের বিপক্ষে এবং ৩১ আগস্ট ভিয়েতনামের মাস্টার অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল ক্লাবের বিপক্ষে খেলবে।

লাওসের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ফেসবুকে আফঈদা সবার দোয়া চেয়েছেন । লিখেছেন, ‘এএফসি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ভুটান থেকে লাওসের উদ্দেশে রওনা দিলাম । রয়েল থিম্পু কলেজের হয়ে আমরা টুর্নামেন্টে খেলব। নিজেদের সেরাটা দিয়ে যেন খেলতে পারি , সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’ আর শাহেদা আক্তার রিপা লিখেছেন, ‘লাওসে এএফসি উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে আমরা খেলব । আমরা রয়েল থিম্পু কলেজের হয়ে বাংলাদেশ থেকে তহুরা আপু , শামসুন্নাহার জুনিয়র, আমি, আফঈদা ও স্বপ্না খেলব। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’

