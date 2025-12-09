সালাহর বিস্ফোরক মন্তব্যের উত্তর নেই কোচের কাছেও

আমাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে—কদিন আগে এমন মন্তব্য করেছিলেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। ছন্দে থাকা সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের কী ঝামেলা থাকতে পারে, সেটা ভেবে অনেকেই হয়তো অবাক হয়েছেন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আগুনে ঘি ঢেলে দিলেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট।
বাংলাদেশ সময় আজ রাতে সান সিরোতে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইন্টার মিলান-লিভারপুল। এই ম্যাচের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সালাহকে। গতকাল যখন লিভারপুলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্লট আসেন, তাঁর কাছে বারবার এসেছে সালাহর প্রসঙ্গ। সালাহ কেন এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন, সেটার উত্তর জানা নেই স্লটের কাছেও। লিভারপুল কোচ বলেন, ‘এই প্রশ্নের উত্তর সালাহ নিজেই দিতে পারবে। অনুমান করতে পারি। কিন্তু তা করা ঠিক হবে না। কাদের কথা সে বোঝাতে চেয়েছে, তা আমার জন্য বলা কঠিন।’ অবশ্য শনিবারের আগে আমরা দুজন অনেক কথা বলেছি—কখনো বেশি সময়, কখনো কম সময়।’
চলতি মৌসুমে লিভারপুলের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে সালাহ ১৯ ম্যাচে করেছেন ৫ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে। সবশেষ ২০২৪-২৫ মৌসুমে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ে যাঁর অবদান অনেক বেশি, এ বছর তাঁর এমন পারফরম্যান্স মোটেই নামের প্রতি সুবিচার করছে না। কিন্তু বাজে সময় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রটা সালাহর চেয়ে আর কেইবা ভালো জানেন! কেন চ্যাম্পিয়নস লিগের দল থেকে লিভারপুলের তারকা ফরোয়ার্ডকে বাদ দেওয়া হলো, এর ব্যাখ্যায় স্লট বলেন, ‘আগামীকালের (ইন্টার মিলান) ম্যাচের জন্য দলকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। বেশির ভাগ ভাবনাই এই ম্যাচ ঘিরে। এরই মধ্যে আমরা সালাহকে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে সে সান সিরোয় যাচ্ছে না। তার সঙ্গে একমাত্র এই ব্যাপারেই কথা হয়েছে আমার।’
লিভারপুলের জার্সিতে ২০১৭ সাল থেকে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে সালাহ খেলেছেন ৪২০ ম্যাচ। করেছেন ২৫০ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন ১১৬ গোলে। অসংখ্য রেকর্ড ভেঙেচূড়ে নিজের নামে করে নিয়েছেন। ২০২৭ পর্যন্ত তিনি অলরেডদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তাঁর। তবে সালাহর লিভারপুলের অবস্থা এ বছর খুব একটা ভালো নয়। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে অবস্থান করছে ১০ নম্বরে। এরই মধ্যে তারা ১৫ ম্যাচ খেলে ফেলেছে। এদিকে চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ১৩ নম্বরে।