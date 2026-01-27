সিডনির আধুনিক স্পোর্টস পার্কে ঘাঁটি গড়ছে বাংলাদেশ

দুয়ারে কড়া নাড়ছে নারী এশিয়ান কাপ। এর আগে কখনো এই টুর্নামেন্ট নিয়ে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়নি বাংলাদেশের কাছে। এবার করতে হচ্ছে; কারণ, বাংলাদেশ নারী দল প্রথমবারের মতো যে অংশ নেবে তাতে। একমাত্র নবাগত দল তো বটেই, ১২ দলের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে শেষের দল বাংলাদেশ। প্রত্যাশার পারদ নিশ্চয়ই খুব একটা উঁচুতে থাকবে না। তবু কেউ তো হারতে মাঠে নামে না।
বাংলাদেশ তাই আত্মবিশ্বাসী মনে শুরু করছে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি। অবশ্য যতটা ভালো প্রস্তুতি হওয়ার কথা, সেটি থেকে যাচ্ছে শুধু মুখের কথায়। এশিয়ান কাপে খেলা নিশ্চিত হওয়ার পর জাপানে ক্যাম্প করার কথা থাকলেও সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায় অচিরেই। দেশের বাইরে প্রস্তুতির ব্যাপারে এখনো কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি বাফুফে। তবে ১৫ ফেব্রুয়ারি দল থাইল্যান্ডে পাঠানোর আশ্বাস দিচ্ছেন বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিম।
আজ কমলাপুরে মেয়েদের লিগের খেলা দেখতে এসে ফাহাদ করিম বলেন, ‘আমাদের বর্তমান পরিকল্পনা হলো ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ দল চলে যাবে। আমাদের ইচ্ছা আছে পাঁচ থেকে সাত দিনের একটি ট্রানজিশন ক্যাম্প করার থাইল্যান্ডে; যেটা এখন কথাবার্তা চলছে। তবে সবকিছু চূড়ান্ত হওয়া বাকি।’
৩১ জানুয়ারি নেপালে শুরু হতে যাওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফের কারণে বিরতি পড়ছে লিগে। বাকি দুই রাউন্ড শেষ হবে ১০ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি। জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা অবশ্য বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছেন না। আজ থেকে তাঁদের নিয়ে শুরু হবে অনুশীলন। পিটার বাটলার অবশ্য সাফ খেলতে নেপালগামী অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দায়িত্বে থাকবেন।
এশিয়ান কাপের জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে সিডনির ভ্যালেন্টাইন স্পোর্টস পার্কে ঘাঁটি গড়বে বাংলাদেশ। ভ্যালেন্টাইন স্পোর্টস পার্ক শুধু ফুটবল মাঠ নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস হাব। এখানে পাঁচটি পূর্ণ মাপের ফুটবল মাঠ রয়েছে, যার মধ্যে দুটি সিনথেটিক টার্ফ এবং তিনটি প্রাকৃতিক ঘাসের। ফ্লাডলাইট থাকায় রাতেও সেমি প্রফেশনাল ম্যাচ আয়োজনও সম্ভব। খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা ড্রেসিংরুম, ওয়ার্মআপ ও রিকভারি রুমও আছে।
মাল্টিপারপাস ইনডোর স্পোর্টস সেন্টারে আন্তর্জাতিক মানের ফুটসাল কোর্ট এবং গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড সিটিং সুবিধা রয়েছে। জিম, ওজন কক্ষ, কোর স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং ট্রেনিং এবং কিছু ক্ষেত্রে রিকভারি পুলও পাওয়া যায়। যেখানে ১৯০-১৯৬ জন খেলোয়াড় একসঙ্গে ক্যাম্পিং করতে পারবেন। ন্যাশনাল প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ, আন্তর্জাতিক ট্রেনিং ক্যাম্প এবং ক্লাব-লেভেলের ইভেন্টও এখানে অনুষ্ঠিত হয়। শুধু তা-ই নয়, ২০২৩ নারী ফুটবল বিশ্বকাপের সময় এখানেই তাঁবু গাড়ে ফ্রান্স।
ফাহাদ করিম বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ায় আমরা ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলব ২৬ ফেব্রুয়ারি। এর আগে থাইল্যান্ডে ক্যাম্পের সময় আরেকটি প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ হবে। কোনো কারণে থাইল্যান্ডে খেলতে না পারলেও অস্ট্রেলিয়া যাত্রা বা পরিকল্পনা বদলাবে না। সেখানে (অস্ট্রেলিয়া) আমরা অন্য একটি ম্যাচ আয়োজন করব। মূল ফোকাস আমাদের এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি ও ম্যাচ অভিজ্ঞতা অর্জন।’
এশিয়ান কাপে নাম লেখানোর পর চারটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের চারটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ঘরের মাঠে জিততে পারেনি আজারবাইজান ও মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। ১ মার্চ শুরু হওয়া এশিয়ান কাপে বাংলাদেশের গ্রুপে থাকা উত্তর কোরিয়া, চীন ও উজবেকিস্তান প্রস্তুতিতে কমতি রাখছে না। র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে কাছের দল (৬৩ ধাপ এগিয়ে থাকা) উজবেকিস্তান বর্তমানে ক্যাম্প করছে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে। ভিয়েতনামের বিপক্ষে দুটি ম্যাচও খেলবে তারা। সেখানে বাংলাদেশের প্রস্তুতি হচ্ছে লিগের ম্যাচ খেলে; যেখানে ফুটবলারদের খাবারের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। জাতীয় দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার বলেন, ‘এটা হচ্ছে আমাদের এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি। এখানে আমরা প্রায় ১০টার মতো ম্যাচ খেলব। অনেক ভুল করব, সেখান থেকে শিখব। ভালো কিছু করব, লিগটা অনেক মূল্যায়ন করব। আমরা ম্যাচ খেলার ওভাবে সুযোগ পাই না। যেহেতু সুযোগটা হয়েছে, আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করছি।’